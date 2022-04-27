ألعاب القوى يبحث التعاون الاستراتيجي مع «أبوظبي الرياضي»



أبوظبي (الاتحاد)

بحث اتحاد ألعاب القوى سبل التعاون الاستراتيجي والتطوير المشترك مع مجلس أبوظبي الرياضي، بما يدعم رؤية مجلس إدارة الاتحاد للارتقاء برياضة أم الألعاب، وبلوغ الأهداف المرجوة، لتحقيق الاستراتيجيات الداعمة لمسيرة التنمية والتطوير في المنظومة الرياضية، لمواكبة المنجزات الوطنية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام وفد اتحاد ألعاب القوى إلى مقر مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر، حيث كان في استقبالهم عارف حمد العواني، الأمين العام للمجلس، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي، وعدد من أعضاء المجلس.

تطرق اللقاء إلى الخطط الاستراتيجية المشتركة مع مجلس أبوظبي الرياضي، كما تم استعراض جهود اتحاد ألعاب القوى في تطوير اللعبة ومستقبلها، ومسودة الخطة الاستراتيجية، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من المواضيع التي المدرجة في جدول أعمال الزيارة.

وتوجه الدكتور محمد عبدالله المر بالشكر والتقدير والامتنان إلى الجهود البارزة والكبيرة التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي والدور الريادي الذي يضطلع به برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لرفد القطاع الرياضي بمزيد من النجاحات، وترسيخ المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي التي تعتبر واجهة عالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية، وفق أفضل المؤشرات والممارسات العالمية، وتنفيذ الحلول المبتكرة والخطط النموذجية التي تعزز التطور الرياضي المنشود.

وقال: اتحاد ألعاب القوى يتطلع بتقدير كبير إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية، حول آليات التطور والارتقاء بالمخرجات التي تلبي التوقعات المطلوبة، بما يعزز التوجه الرامي للوصول إلى أفضل الممكنات التي من شأنها الوصول برياضة ألعاب القوى إلى غاياتها المنشودة، لاستعادة مكانتها والوصول بها إلى أفضل النتائج في المنافسات الخارجية.

وعبر المر في ختام حديثه عن شكره إلى عارف حمد العواني وأعضاء مجلس أبوظبي الرياضي على حفاوة الاستقبال، والحرص على التوصل إلى رؤية موحدة لدعم التعاون الثنائي بين الجانبين، لخلق أرضية مشتركة من شأنها الانطلاق نحو آفاق جديدة تمهد الطريق لتعزيز أفضل المؤشرات والبرامج الداعمة للتطور الرياضي.