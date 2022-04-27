السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
11 فعالية رياضية تتصدر مشهد نهاية الأسبوع
11 فعالية رياضية تتصدر مشهد نهاية الأسبوع
27 ابريل 2022 15:00


دبي (الاتحاد)


تتصدر بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكت السيدات الأولى من نوعها قائمة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والتي يصل عددها إلى 11 بطولة.
وتقام بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكت السيدات، خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو المقبل، ويستضيف منافساتها استاد دبي الدولي للكريكت، ويشارك في البطولة 6 فرق تضم أكثر من 90 لاعبة من 35 جنسية من مختلف قارات العالم، يتنافسون في 19 مباراة، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة 13 من الحكام الدوليين، من بينهم 7 حكام من السيدات بالإضافة إلى الحكم الرئيسي للمباريات، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من الحكام السيدات في بطولة كركيت دولية.
وتنطلق منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ يوم السبت المقبل في شاطئ نسناس في جميرا، وتقام المنافسات على مدار يومين يتنافس خلالهما المشاركون ضمن فئات الرجال والسيدات والمواطنين والناشئين.
وتختتم يوم غد فعاليات أكتيف أون ذا بيتش لليوغا واللياقة البدنية التي تقام في فندق كيمبينسكي بجزيرة النخلة، كما تقام بطولة أوبتيمال فايت نايت للملاكمة يوم السبت المقبل في فندق راديسون ريد بمنطقة واحدة دبي للسيليكون، وتنظم يوم الأحد 1 مايو منافسات بطولة كارافان للريشة الطائرة المجتمعية، وتقام منافساتها في أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، وتتواصل منافسات بطولة أكاديمية راكيت للتنس للناشئين تحت 16 سنة التي تختتم يوم الأحد في أكاديمية راكيت بالموتور سيتي.
وتختتم الجمعة فعاليات دورة جولف نيوز الرمضانية للرياضات المختلطة والتي تضم رياضات كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكت، والريشة الطائرة، وتقام منافساتها في يوبرو بمنطقة القوز، كما تقام بطولة بادبول الرمضانية للسيدات في أكاديمية الإمارات بادبول الرياضية بمنطقة القوز، وسباق سيتريون للدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وسباق سوبر سبورت للجري الليلي في مضمار ميدان، وسباق الجري الرمضاني في سوق المرفأ بجزيرة ديرا، وبطولة عالم دبي للرياضة المفتوحة للريشة الطائرة 2022 التي استضافت فعالياتها صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من الهند، الفلبين، الإندونيسية، أوغندا، باكستان، سريلانكا، نيبال، المملكة المتحدة، ماليزيا، الصين، اليابان ضمن 38 فئة مختلفة.

مجلس دبي الرياضي
الكريكيت
سباق الجري
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©