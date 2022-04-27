11 فعالية رياضية تتصدر مشهد نهاية الأسبوع



دبي (الاتحاد)



تتصدر بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكت السيدات الأولى من نوعها قائمة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والتي يصل عددها إلى 11 بطولة.

وتقام بطولة «فير بريك إنفيتاشونال تي 20» الدولية لكريكت السيدات، خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو المقبل، ويستضيف منافساتها استاد دبي الدولي للكريكت، ويشارك في البطولة 6 فرق تضم أكثر من 90 لاعبة من 35 جنسية من مختلف قارات العالم، يتنافسون في 19 مباراة، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة 13 من الحكام الدوليين، من بينهم 7 حكام من السيدات بالإضافة إلى الحكم الرئيسي للمباريات، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من الحكام السيدات في بطولة كركيت دولية.

وتنطلق منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ يوم السبت المقبل في شاطئ نسناس في جميرا، وتقام المنافسات على مدار يومين يتنافس خلالهما المشاركون ضمن فئات الرجال والسيدات والمواطنين والناشئين.

وتختتم يوم غد فعاليات أكتيف أون ذا بيتش لليوغا واللياقة البدنية التي تقام في فندق كيمبينسكي بجزيرة النخلة، كما تقام بطولة أوبتيمال فايت نايت للملاكمة يوم السبت المقبل في فندق راديسون ريد بمنطقة واحدة دبي للسيليكون، وتنظم يوم الأحد 1 مايو منافسات بطولة كارافان للريشة الطائرة المجتمعية، وتقام منافساتها في أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، وتتواصل منافسات بطولة أكاديمية راكيت للتنس للناشئين تحت 16 سنة التي تختتم يوم الأحد في أكاديمية راكيت بالموتور سيتي.

وتختتم الجمعة فعاليات دورة جولف نيوز الرمضانية للرياضات المختلطة والتي تضم رياضات كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكت، والريشة الطائرة، وتقام منافساتها في يوبرو بمنطقة القوز، كما تقام بطولة بادبول الرمضانية للسيدات في أكاديمية الإمارات بادبول الرياضية بمنطقة القوز، وسباق سيتريون للدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وسباق سوبر سبورت للجري الليلي في مضمار ميدان، وسباق الجري الرمضاني في سوق المرفأ بجزيرة ديرا، وبطولة عالم دبي للرياضة المفتوحة للريشة الطائرة 2022 التي استضافت فعالياتها صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من الهند، الفلبين، الإندونيسية، أوغندا، باكستان، سريلانكا، نيبال، المملكة المتحدة، ماليزيا، الصين، اليابان ضمن 38 فئة مختلفة.