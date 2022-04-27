موسم السلة الجديد ينطلق 15 أغسطس



علي معالي (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة انطلاق مباريات الموسم الجديد 15 سبتمبر المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وتم خلاله مناقشة روزنامة الموسم المقبل، إضافة إلى الموافقة على الاستحقاقات الخاصة بالمنتخبين الأول والشباب بالمشاركة في عدد من البطولات الإقليمية والتصفيات القارية المقبلة.

وأكد سالم المطوع الأمين العام للاتحاد بأنه تقرر مشاركة منتخب الشباب في البطولة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 14 حتى 22 يوليو المقبل، ثم المشاركة في بطولة الخليج في السابع من أغسطس المقبل، وهي خاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لهذه المرحلة السنية.

وقال سالم المطوع: «تم التصديق على مشاركة منتخب الرجال في الألعاب الخليجية بالكويت من 14 حتى 24 مايو المقبل ثم يتوجه المنتخب إلى معسكر صربي يوم 25 من نفس الشهر حتى يوم 30 منه أيضاً، على أن يكون السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 31 مايو لخوض تصفيات آسيا في مرحلتها الأولى».

وأضاف: «تم التطرق إلى مناقشة روزنامة الموسم القادم والمسابقات المقترحة، وسوف تنطلق منافسات الموسم الجديد بشكل مبكر وتحديدا في 15 سبتمبر المقبل، وأن البطولات المحلية ستكون كما هي مع تعديل طفيف فقط في انطلاق بعض المسابقات، وستكون بطولة كأس الاتحاد هي بداية الموسم، تليها بطولة الدوري العام ثم كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ثم الختام بكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وأشار الأمين العام للاتحاد بأنه لن يكون هناك تغيير في مسابقات المراحل السنية، مثلما يحدث في الموسم الجاري، حيث هناك تركيز كبير على إقامة كافة بطولات المراحل للمساهمة في إفراز مواهب داخل ملاعبنا تخدم مسيرة اللعبة في المستقبل.

من جانبه، أكد راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية بأن معسكر المنتخب تحت قيادة الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات ينتهي اليوم بصالة نادي الوصل، على أن يعود مجدداً التجمع والتدريب في معسكر مغلق بعد عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 5 حتى 13 مايو المقبل.

وقال راشد عبدالله:«يضم المنتخب 18 لاعباً من كافة أندية الدولة، حيث نستعد لبطولة الألعاب العربية في الكويت، وكذلك التصفيات الآسيوية المقرر لها العاصمة القطرية الدوحة، وأن منتخبنا سيلعب ضد سريلانكا وعمان وقطر في المرحلة الأولى من تصفيات آسيا».

وأضاف: «منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة أمامه استحقاقين، الأول خاص بالبطولة العربية في القاهرة، والثاني بالتصفيات الخليجية المؤهلة لآسيا، وتقام تصفياتها في الإمارات في السابع من أغسطس المقبل».