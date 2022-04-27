أبوظبي تستضيف اجتماعات «دولي» الإبحار الشراعي



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي اجتماعات الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي (النصف سنوية)، خلال الفترة من 26 – 29 مايو المقبل، في فندق روزوود أبوظبي في جزيرة المارية، بعد عامين من الاجتماعات بتقنية الاتصال المرئي.

وتقام الاجتماعات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، في خطوة تؤكد مكانة العاصمة المرموقة ودورها الريادي في تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، إلى جانب ما تحققه من نجاحات كبيرة في مختلف الرياضات، ومنها الإبحار الشراعي الذي شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة.

من جهته أعرب سهيل عبد الله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي عن سروره بهذه الاستضافة، ورحب بالوفود العالمية المشاركة، مبيناً أنها تأتي ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات الرياضية العالمية.

وقال: «سعداء بالإعلان عن استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي في مايو المقبل، ما يعزز شراكات أبوظبي مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية ويسهم في توسيع نطاق وآفاق التعاون المشترك، وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب المتطورة التي تنعكس إيجابا بمكتسبات جديدة لرياضة أبوظبي».

من جانبه قال ديفيد جراهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإبحار الشراعي: «تمثل الاجتماعات المرتقبة فرصة لجميع المشاركين من كافة دول العالم للالتقاء ومناقشة قضايا الإبحار الشراعي، ورسم مستقبل جديد، مع عودة المزيد من الفعاليات والأحداث الدولية، ومنها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

وأضاف: «أتقدم بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على استضافتنا المرتقبة شهر مايو المقبل، ولمدة 4 أيام، ما يعكس الجهود البارزة والمبذولة في دعم حركة الرياضة العالمية، واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى».

الجدير بالذكر أن الاجتماعات ستناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالإبحار الشراعي والاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تقرير الربع الأول لمجلس إدارة الاتحاد، كما سيتم بث الجلسات المفتوحة مباشرة على قناة الاتحاد عبر اليوتيوب.