السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أبوظبي تستضيف اجتماعات «دولي» الإبحار الشراعي
أبوظبي تستضيف اجتماعات «دولي» الإبحار الشراعي
27 ابريل 2022 14:03


أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي اجتماعات الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي (النصف سنوية)، خلال الفترة من 26 – 29 مايو المقبل، في فندق روزوود أبوظبي في جزيرة المارية، بعد عامين من الاجتماعات بتقنية الاتصال المرئي.
وتقام الاجتماعات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، في خطوة تؤكد مكانة العاصمة المرموقة ودورها الريادي في تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، إلى جانب ما تحققه من نجاحات كبيرة في مختلف الرياضات، ومنها الإبحار الشراعي الذي شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة.
من جهته أعرب سهيل عبد الله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي عن سروره بهذه الاستضافة، ورحب بالوفود العالمية المشاركة، مبيناً أنها تأتي ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات الرياضية العالمية.
وقال: «سعداء بالإعلان عن استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي في مايو المقبل، ما يعزز شراكات أبوظبي مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية ويسهم في توسيع نطاق وآفاق التعاون المشترك، وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب المتطورة التي تنعكس إيجابا بمكتسبات جديدة لرياضة أبوظبي».
من جانبه قال ديفيد جراهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإبحار الشراعي: «تمثل الاجتماعات المرتقبة فرصة لجميع المشاركين من كافة دول العالم للالتقاء ومناقشة قضايا الإبحار الشراعي، ورسم مستقبل جديد، مع عودة المزيد من الفعاليات والأحداث الدولية، ومنها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».
وأضاف: «أتقدم بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على استضافتنا المرتقبة شهر مايو المقبل، ولمدة 4 أيام، ما يعكس الجهود البارزة والمبذولة في دعم حركة الرياضة العالمية، واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى».
الجدير بالذكر أن الاجتماعات ستناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالإبحار الشراعي والاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تقرير الربع الأول لمجلس إدارة الاتحاد، كما سيتم بث الجلسات المفتوحة مباشرة على قناة الاتحاد عبر اليوتيوب.

مجلس أبوظبي الرياضي
الرياضات البحرية
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©