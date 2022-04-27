الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يحرز 3 دروع في دوري الكاراتيه



الشارقة (الاتحاد)

أحرز لاعبو ولاعبات الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 3 دروع والمركز الأول في 3 من بطولات الدوري العام في الكاراتيه - الكومتيه، والتي أقيمت في قاعة نادي الشارقة للألعاب الفردية تحت مظلة اتحاد الكاراتيه، فيما حل الأشبال والناشئون بالنادي في المركز الثاني في منافسات هذه الفئة، وجاء فريق السيدات بالمركز الثالث محققاً 12 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

فاز فريق الفتيات بدرع الدوري محققاً المركز الأول بـ4 ذهبيات لكل من: لانا أسامة وهدى حاتم وحبيبة ياسر ومريم البتول، بينما فاز فريق الناشئات بدرع الدوري محققاً المركز الأول بـ4 ذهبيات لكل من جوري أسامة وآية فادي وروح خالد وجنى أنس، كما فاز فريق الآنسات بدرع الدوري العام محققاً المركز الأول بـ4 ذهبيات لكل من جود رائد وحلا باسل وريان أحمد وجود باسل.

وحقق فريق الناشئين المركز الثاني محرزاً (7) ميداليات فضية لكل من منصور الكتبي وعمر نبيل وعمر حسن وعبد الحليم زياد وخالد وليد ومحمد معاذ وفاضل غلام، وحقق فريق الأشبال المركز الثاني بسبع فضيات أيضاً، حققها كل من عبدالعزيز عبد الله وعبد الله جاسم ويوسف وليد ومحمد محمود وأيهم محمد وسفيل بيلاكال وحسين محمد، بينما جاء فريق السيدات بالمركز الثالث بـ3 برونزيات لكل من جود رائد ومياس الراشد وجود باسل.

وأشاد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي بالنتائج التي حققها أبناء النادي، مؤكداً أنها تعكس الدعم اللامحدود لمجلس الشارقة الرياضي وجهود إدارة التدريب الرياضي ببناء فرق قادرة على المنافسة في مختلف البطولات، مثنياً على جهود المدربين التي أثمرت تحقيق إنجازات تعكس رؤية مجلس إدارة النادي الهادفة للتواجد في المراكز الأولى في مختلف بطولات رياضات الدفاع عن النفس.