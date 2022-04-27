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«القوس والسهم» يكثف تحضيراته لـ «الآسيوية»
«القوس والسهم» يكثف تحضيراته لـ «الآسيوية»
27 ابريل 2022 13:53

 
الشارقة (الاتحاد)

ثمن اتحاد القوس والسهم دعم نادي الشارقة ونادي ضباط شرطة الشارقة على استضافة تدريبات المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا بمدينة السليمانية في العراق بالفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل.
وبدأ منتخبنا الوطني تدريباته في نادي الشارقة خلال الفترة الأولى من التحضيرات، ثم انطلقت الفترة الثانية من التحضيرات وتستمر حالياً في نادي ضباط شرطة الشارقة.
وقام اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بزيارة البعثة خلال تدريباتها، ووجه لها كلمة عبر فيها عن أمنياته لهم بالتوفيق في البطولة الآسيوية، وأكد أن نادي شرطة الشارقة يفتح أبوابه دائماً لدعم كافة أبناء الوطن والوقوف معهم من أجل الظهور بأفضل صورة في المحافل الخارجية وتقديم أفضل المستويات التي من شأنها أن تساهم في رؤية علم الدولة في أعلى منصات التتويج.
تضم بعثة منتخبنا المشارك في البطولة الآسيوية المقبلة، اللاعبين واللاعبات: عبيد الحمادي «نادي الشارقة»، عبدالله الكتبي وسلطان الكتبي «نادي المدام»، أيوب قاسم «نادي دبي لأصحاب الهمم»، عائشة آل علي ومها الحوسني وفاطمة البلوشي «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، عائشة المنصوري «منتجع الفرسان»، ويرأس البعثة عادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، وتضم مطر الراشدي إدارياً وعائشة المهيري إدارية، والمدربة إلينا لابسينا.

اتحاد القوس والسهم
نادي الشارقة
شرطة الشارقة
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