9 مباريات رمضانية تغير استراتيجية البريميرليج

دينا محمود (لندن)

بدأ الأمر كله في أحد اللقاءات المعتادة للدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمير ليج» في الموسم الماضي. طرفا المباراة، التي أُقيمت في إطار الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة الكروية المحلية الأقوى في العالم حالياً، كانا فريقيْ كريستال بالاس وليستر سيتي. وقتذاك، وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، من الشوط الأول للمواجهة، التي دارت في مساء 26 أبريل 2021، أوقف الحكم جراهام سكوت اللقاء لفترة قصيرة، لكي يتسنى للاعبيْن المسلميْن، ويسلي فوفانا المدافع الفرنسي من أصل إيفواري لـ «ليستر»، وشيخو كوياتيه لاعب خط الوسط السنغالي لـ «كريستال بالاس»، أن يحتسيا بعض المشروبات للإفطار عليها بسرعة، بعد يوم صيام طويل.

كان المشهد غير معتاد في ملاعب الكرة الإنجليزية، ومسابقتها الأشهر والأكثر قوة، ولكنه حدث بالاتفاق بين لاعبي الفريقيْن ومديريْهما الفنييْن قبل اللقاء، وبقبول الحكم سكوت، ومساعدة حارس مرمى ليستر فيستني جوايتا، الذي تباطأ في لعب ركلة المرمى قليلاً، حتى يسمح لفوفانا وكوياتيه بكسر صيامهما في اليوم الرابع عشر من رمضان الماضي.

ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة من نوعها في الموسم الماضي، الذي كان قد شهد اتفاقاً ضمنياً بين قادة الفرق المشاركة في البطولة، على منح بعض الوقت لزملائهم الصائمين للإفطار، في أول توقف للعب بعد حلول موعد أذان المغرب، اغتناماً لفرصة الثواني القليلة، التي تسبق لعب ركلة مرمى أو رمية تماس.

لكن الأمر اختلف في الموسم الحالي، الذي يشهد إقامة 52 من مباريات المسابقة في رمضان، تسع منها خلال وقت الإفطار. فقد بات من حق قادة الفرق، التي تُجرى لقاءاتها في أثناء فترة المساء، طلب «استراحة قصيرة لتناول المشروبات»، عندما تغيب الشمس، إيذاناً بحلول وقت الإفطار، وهو ما حدث بالفعل خلال بعض المباريات التي أقيمت هنا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، إذ كان بوسع لاعبين صائمين، تناول مشروبات طاقة وغيرها على الخط، قبل استئناف اللقاء مرة أخرى.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أشاد الدكتور زاف إقبال، المسؤول عن الفريق الطبي في كريستال بالاس، بتفهم فرق الدوري الإنجليزي ومديريها الفنيين وحكام المسابقة، للطبيعة المختلفة لشهر الصيام، مُعرباً عن تقديره لحرص مختلف الأطراف على مساعدة اللاعبين الصائمين، على الموازنة بين أداء واجباتهم الدينية والوفاء بدورهم كرياضيين محترفين.

وكشف إقبال في تصريحاته عن الدور الذي لعبه في ترتيب ما شهدته مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس في الموسم الماضي، من إيقاف مؤقت لمجرياتها لمنح الفرصة للاعبيْن فوفانا وكوياتيه للإفطار، قائلاً إنه تشاور في هذا الأمر قبل اللقاء، مع الطبيب الخاص بفريق ليستر بريان إنجلش، قبل أن يتفقا على مفاتحة الحكم سكوت الذي لم يُمانع.

اللافت أن إيقاف المباريات مؤقتاً لفتح الباب للاعبين الصائمين للإفطار، لم تقتصر في رمضان الحالي، على لقاءات «البريمير ليج» وحده. فقد شهدت عدة مواجهات بالدوري الألماني «البوندسليجا»، قرارات مماثلة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في تاريخ هذه المسابقة، التي انطلقت عام 1963. وكانت أول مباراة تشهد هذه السابقة، تلك التي جمعت فريقيْ ماينز وأوجسبورج في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إذ أوقفها الحكم الحكم ماتياس يولينبيك لفترة وجيزة، حتى يتمكن قائد ماينز الفرنسي موسى نياكاتي من كسر صيامه.