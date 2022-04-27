«نيتيف تريل» يقود كوكبة جودلفين في الجينيز



أبوظبي (الاتحاد)

يدخل مدرب جودلفين شارلي أبلبي بثلاثة منافسين مباشرين ممثلين في «نيتيف تريل»، و«وكوريباس» و«وايلد بيوتي» للكلاسيكيات الافتتاحية للموسم البريطاني للخيول في بداية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء الثلاثي من التدريبات في عطلة نهاية الأسبوع بمضمار نيوماركت.

وعزز «نيتيف تريل» و«وايلد بيوتي» أوراق اعتمادهم لسباقي 2000 جينيز، و1000 جنيز على التوالي، عند فوزهم في سباقي كريفين ستيكس، وسوق دبي الحرة، في أول ظهور لهم هذا الموسم في سن ثلاث سنوات.

يذكر أن ابلبي، الذي فاز بأول لقب للمدربين في بريطانيا العام الماضي، لم يربح أي من سباقات الجنيز للأمهار أو المهرات، ولديه أيضاً آفاق «كوريباس» الإيجابية في كلاسيكو الأمهار، بعد أن تدرب المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات في حلبة نيوماركت.

ويتصدر «نيتيف تريل» ترشيحات الـ 2000 جينيز بنسبة 6 إلى 5، يليه «كوريباس» بنسبة 7 إلى 2، متقدم على ممثل باليدويل «لوكسمبورج» بإشراف المدرب الأيرلندي ايدن اوبراين المرشح بنسبة 4 إلى 1، وقال أبلبي، يبدو أنها ستكون عطلة نهاية أسبوع مثيرة لجودولفين.

وقال: «يوم السبت هو اليوم الكبير بالنسبة لنا مع«كوريباس» بقيادة جيمس دويل، و«نيتيف تريل» بقيادة وليام بيوك، في سباق الـ 2000 جينيز، وكنت سعيداً جداً بالطريقة التي عادا بها من التدريبات، ولديهم فرص كبيرة ونحن نتطلع إلى ذلك».

وتعد «وايلد بيوتي» المنافسة في 1000 جينيز، ذات ترشيح بعيد بعض الشيء بنسبة 10 إلى 1 في سباق يوم الأحد، ومع ذلك، فإن أبلبي متفائل بأن المنافسة في مسافة الميل، والتي فازت بها في سباق ناتالما ستيكس للفئة الأولى في كندا العام الماضي، ستكون لصالحه.