التمريرات المؤثرة تنصف أصحاب اللمسات الذكية في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (دبي)

«ليست تمريرة تلك التي لا تقصي أحداً»، هكذا وصف المدرب المخضرم خوانما ليو، الذي يُوصف بمعلم المدرب بيب جوارديولا، أهمية التمريرات المؤثرة في أرضية الملعب، التي قد يغفل عنها المشجعون، أو تكون خارج دائرة إحصائيات الأهداف أو صناعتها، لكنها تلعب دوراً مهماً في أداء الفريق وتفوقه الميداني.

وتوصف التمريرات المؤثرة، بأنها تلك التي تساهم في وضع المهاجم في مواجهة مرمى الخصم أو الاقتراب منه بشكل كبير للغاية بعيداً عن رقابة الدفاع، وهو ما من شأنه أن يمهد لاحقاً لتسجيل الأهداف، فيكون الأقرب لها بالمسمى العام «اللمسة ما قبل الأخيرة»، التي قد يأتي بعدها التمريرة الحاسمة أو الهدف.

وفي نظرة تحليلية على إحصائية التمريرات الحاسمة في دوري أدنوك للمحترفين بعد انطلاق الجولة 21 التي تستكمل يوم السبت المقبل، جاءت النتيجة منصفة لأصحاب المجهود الذي قد يخفى أحياناً على المتابعين خصوصاً عبر شاشات التلفاز وليس في أرضية الميدان، وهو ما يبرر الخيارات الفنية للمدربين بالتمسك بهؤلاء اللاعبين.

ويتصدر الأرجنتيني سيباستيان جوانكا نجم العين هذه القائمة، بواقع 75 مؤثرة، تعكس أهميته في إدارة وسط ميدان «الزعيم» هذا الموسم، وإن كان قد احتاج لبعض الوقت في بداية الموسم للتأقلم وفرض نفسه تدريجياً.

وجاء بالمركز الثاني راميرو لاعب الوصل ورافائيل «دودو» لاعب خورفكان برصيد 45 تمريرة لكل منهما، حيث أثبت راميرو أنه عنصر فعّال في وسط ميدان «الإمبراطور» ولاعب يعتمد عليه المدرب أودير هيلمان بشكل مهم للغاية، فيما يواصل دودو تألقه في ملاعبنا لموسم جديد.

وجاء خلفهما بالقائمة البرازيلي برنارد دوراتي لاعب الشارقة برصيد 43 تمريرة، وهو الذي كشف عن إمكانياته بشكل أكبر خلال مشاركة «الملك» في دوري أبطال آسيا بالشهر الجاري، وأكد أنه قادر على تقديم المزيد من الإضافة.

وجاء خامساً عبدالله رمضان لاعب الجزيرة برصيد 38 تمريرة مؤثرة، وهو اللاعب الذي يعتبر الأكثر لمساً للكرة هذا الموسم برصيد 1927 لمسة، كما برز في القائمة النمساوي روبرت زولج لاعب اتحاد كلباء بـ 34 تمريرة مؤثرة، يليه الثلاثي الأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس، والبحريني علي مدن لاعب العروبة، والتونسي فراس بالعربي لاعب عجمان، بـ 33 تمريرة مؤثرة ليكملوا قائمة العشرة الأوائل.