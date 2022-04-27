«المسعود للسيارات» راعياً لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المسعود للسيارات «نيسان»، لرعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والتي تأتي في إطار سعي المؤسسات الوطنية وكافة الجهات على تقديم الدعم والرعاية للتراث الوطني الأصيل وإرث الآباء والأجداد.

ويقام المهرجان يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 7 إلى 20 مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية.

وقام بتوقيع الاتفاقية أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وطارق أحمد المسعود عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، وتم توقيع الاتفاقية بمقر المسعود للسيارات «نيسان» في الخالدية بأبوظبي، بحضور ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي الخامس، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهته تقدم أحمد ثاني مرشد الرميثي، بالشكر والتقدير إلى إدارة المسعود للسيارات، وحرصها الكبير على التواجد برعاية الحدث التراثي الأغلى، مؤكداً أن الرعاية أمر ليس غريباً على أبناء الوطن المخلصين الذين يسعون دوماً للقيام بدورهم في رعاية المناسبات الوطنية، خصوصاً الأحداث الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد.

وقال: لقد اعتدنا من مجموعة المسعود مثل هذه الأعمال الرائعة، لاسيما وأنها من الداعمين للرياضات التراثية في الدولة بكل أشكالها وفي مقدمتها التراث البحري، ودائماً ما تسعى المجموعة إلى إحيائه في نفوس الشباب من خلال دعمها لمثل هذه الفعاليات".

من جانبه أعرب طارق أحمد المسعود، عن فخره واعتزازه برعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، وقال: نتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس على إتاحة الفرصة لنا لرعاية هذا الحدث الكبير، الذي يجسد اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بتراث الآباء والأجداد، خاصة وأنه يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء على هذه المسابقات التراثية، وقد ضاعفت هذه الرعاية من قيمة السباق الذي أصبح حديث المهتمين بالسباقات البحرية على مدار السنوات الماضية، كما أن هذه الرعاية ستحفز الجميع، وتضعهم على أهبة الاستعداد لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح السباق، الذي سيظل علامة فارقة في السباقات البحرية التراثية بالمنطقة.

وأضاف: تسعى «المسعود» دائماً للقيام بدورها الوطني تجاه المجتمع، من خلال المساهمة في إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد، خاصة السباقات البحرية التي يمارسها عدد كبير من محبي وعشاق هذه الرياضة الأصيلة، مشيداً بجهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية ودوره الكبير في دعم مسيرة الحدث.