تزايد الإقبال على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران «أبوظبي 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 إقبالًا متزايدًا من جمهور وعشاق الفعاليات الرياضية والترفيهية، وذلك مع تواصل أحداث الإثارة والتشويق لموسم 2022 من البطولة، ومع تبقي عدد محدود من التذاكر العادية وتذاكر خصومات الحجز المبكر للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1.

وتقام فعاليات سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي خلال الفترة الواقعة بين 17 و20 نوفمبر في حلبة مرسى ياس، بعد أن شهدت الحلبة سباقًا تاريخيًا في ختام موسم 2021 حسم لقب بطولة السائقين لذلك العام على مساره المعدل، تحت أنظار أكثر من 108 ملايين متفرج في مختلف أنحاء العالم.

ويشهد موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا أحداثًا مشوقة ومستويات عالية من المنافسة والندية مع التصميم الجديد لسيارات الفورمولا1، ويحث منظمو سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي الجمهور وعشاق رياضة السيارات، على المسارعة بحجز تذاكرهم لحضور السباق الختامي من البطولة في أبوظبي، للاستفادة من خصومات الحجز المبكر والتي تتوفر لفترة محدودة.

ويقدم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لجمهوره أربعة أيام متواصلة من منافسات رياضة السيارات الحماسية والأنشطة الترفيهية، التي يستضيفها موطن رياضة السيارات في المنطقة.

ويمكن للراغبين بحجز التذاكر الاستفادة من خصومات الحجز المبكر التي تتوفر حتى نهاية شهر أبريل على فئات محددة من التذاكر، وتوفر خصومات تصل نسبتها إلى 30% للاستمتاع بعطلة أسبوع سباق لا تفوت في جزيرة ياس.

وبالإضافة إلى أربعة أيام من فعاليات رياضة السيارات وإثارة السباقات على مسار حلبة مرسى ياس، تقدم عطلة أسبوع السباق لحاملي التذاكر مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الممتعة والمغامرات المشوقة في جزيرة ياس، إلى جانب حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق التي تحييها نخبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء العالميين في الاتحاد بارك.

ويترقب عشاق الفعاليات الترفيهية حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق بفارغ الصبر، بعد الإعلان عن أول نجوم حفلاتها لهذا الموسم، الذي يعد بحفلات لا تنسى يحييها كبار نجوم عالم الموسيقى العالميين. وتعتلي فرقة سويديش هاوس مافيا منصة المسرح في الاتحاد بارك مساء يوم 18 نوفمبر، لتمتع جمهور الفورمولا1 في أبوظبي بمجموعة من أجمل أنغامها، فيما يعلن المنظمون خلال فترة لاحقة عن بقية نجوم الحفلات لهذا العام.

وفي مبادرة جديدة مبتكرة، يمكن للجمهور اختيار تذاكرهم باستخدام تقنية عرض افتراضية تفاعلية، تمكنهم من التعرف على إطلالة مقعدهم عند حجز التذكرة عن طريق الإنترنت، كما يمكن لحاملي التذاكر إضفاء المزيد من التميز إلى تجربة عطلة الأسبوع، عن طريق الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق والاستمتاع بأداء نجومهم المفضلين من المواقع الأمامية.