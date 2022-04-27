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فودين يحدد مفتاح الفوز على الريال
فودين يحدد مفتاح الفوز على الريال
27 ابريل 2022 10:45

مانشستر (د ب أ)

 أثنى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على ريال مدريد الإسباني 4/ 3 مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتألق فيل فودين ضمن صفوف مانشستر سيتي خلال المباراة، وسجل الهدف الثالث للفريق، وقد أهدر مانشستر سيتي عدة فرص خاصة خلال الشوط الأول كانت كفيلة بتحقيق فوز بعدد أكبر من الأهداف.
ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد إياباً على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد يوم الأربعاء المقبل، على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني.
وقال فودين عقب المباراة في تصريحات لقناة «بي.تي سبورت» التلفزيونية: كانت مباراة رائعة. منذ البداية وحتى نهايتها. حققنا بداية جيدة حقاً وكان بإمكاننا حسم المواجهة. في هذه المباريات، نحن بحاجة لاستغلال الفرص بشكل أكبر.
وأضاف: كانت مباراة كرة قدم هائلة بالطبع بالنسبة للمتفرجين. نحن نواجه فريقاً توج بدوري الأبطال عدة مرات، ونكون معرضين لدفع الثمن عندما نفرط في الكرة أمامه. وهذا جانب يجب أن نعمل عليه في لقاء الإياب. هذا هو مفتاح التفوق على الريال والمنافسة لا تزال قائمة.

فيل فودين
مانشستر سيتي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
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