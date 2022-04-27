السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جوارديولا على أعتاب إنجاز تاريخي في «الأبطال»
جوارديولا على أعتاب إنجاز تاريخي في «الأبطال»
27 ابريل 2022 10:17

مانشستر (د ب أ) 
أصبح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على بعد خطوة واحدة من إنجاز غير مسبوق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4 / 3 مساء الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي.
ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد إياباً على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدريد يوم الأربعاء المقبل، على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني.
وفي حالة فوز مانشستر سيتي في المواجهة والتأهل إلى النهائي، سيصبح أول مدرب يطيح بريال مدريد من دوري الأبطال ثلاث مرات.
وسبق لجوارديولا الإطاحة بريال مدريد من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 2011، عندما كان مدرباً لبرشلونة، ثم قاد مانشستر سيتي للإطاحة به من دور الستة عشر بالبطولة عام 2020.

جوارديولا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©