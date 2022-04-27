هيت يعبر هوكس ويتقدم في «الإقصائية» بالسلة الأميركي

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل فيكتور أولاديبو 23 نقطة وأضاف بام أديبايو 20 نقطة، ولعب دوراً دفاعياً مهماً، ليتفوق ميامي هيت على أتلانتا هوكس بنتيجة 97-94 في المباراة الخامسة بالدور الأول للأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليحسم المواجهة لصالحه.

وسنحت فرصتان لهوكس للتقدم حتى آخر 30 ثانية، عبر تصويبة ضائعة جاءت قبل أن يسجل أديبايو بشكل حاسم لهيت في نهاية المباراة.

وسيحصل ميامي على راحة حتى بداية مباريات الدور قبل النهائي للقسم الشرقي يوم الاثنين المقبل، ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أو تورونتو رابتورز.

وسجل ماكس ستروس 10 نقاط خلال الفترة التي سجل فيها ميامي 17 نقطة من دون أي نقطة يسجلها هوكس في نهاية الربع الثاني، مما سمح لهيت بالتقدم 54-42 بنهاية النصف الأول للمباراة.

وسجل تايلر هيرو 16 نقطة بعد حلوله بديلاً مع ميامي، وأنهى ستروس المباراة مسجلاً 15 نقطة. ولعب هيت من دون لاعب فريق كل النجوم جيمي باتلر، المصاب في الركبة، للمباراة الثانية على التوالي وكذلك غاب اللاعب كايل لوري المصاب في عضلات الفخذ الخلفية.

وسجل دياندري هانتر لاعب أتلانتا 35 نقطة منها 11 نقطة في الدقائق الخمس الأخيرة. وسجل كيفن هويرتر ودانيلو جاليناري 12 نقطة لكل منهما مع هوكس، الذي لم يتمكن من تكرار نجاحه في الأدوار الإقصائية الموسم الماضي عندما وصل إلى نهائي القسم الشرقي.