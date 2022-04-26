دور الرياضة والإعلام على مائدة إفطار نادي الضباط

أبوظبي (الاتحاد)

أقام الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة، مأدبة إفطار أمس بالنادي في أبوظبي بحضورعدد من الشخصيات الرياضية البارزة بالدولة وبعض الإعلاميين، وتبادل الكعبي مع الحضور الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ورحب الكعبي بالحضور الكبير خلال حفل الإفطار، وأكد على أهمية دور الرياضة والإعلام وارتباطهما الراسخ، حيث يشكلان منظومة عمل واحدة تهدف إلى تقديم الصورة اللائقة والمناسبة للرياضة الإماراتية بمختلف أشكالها وأنماطها.



وشدد الكعبي على أن الامارات محظوظة بالاهتمام الكبير الذي تناله الرياضة من جانب القيادة الرشيدة، متمنياً دوام التوفيق والاستمرار في النجاحات المختلفة على جميع الأصعدة.