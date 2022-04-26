السيتي يعبر ريال مدريد في ليلة 7 نجوم بالأبطال

مانشستر (رويترز)

فاز مانشستر سيتي 4-3 على ضيفه ريال مدريد، في مباراة ممتعة ومثيرة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في استاد الاتحاد.

وتقدم سيتي بهدف بعد مرور 94 ثانية، وهو أسرع هدف في قبل نهائي دوري الأبطال، عن طريق ضربة رأس من صانع اللعب كيفن دي بروين.

وأضاف فريق المدرب بيب جوارديولا الهدف الثاني في الدقيقة 11 بواسطة البرازيلي جابرييل جيسوس، حيث استحوذ على تمريرة عرضية من دي بروين قبل المدافع ديفيد ألابا وأطلق تسديدة قوية داخل الشباك.

وقلص ريال الفارق عن طريق سلاحه التقليدي وهو كريم بنزيمة، حيث قابل المهاجم الفرنسي المتألق تمريرة عرضية من فيرلان مندي وحولها بلمسة ماهرة داخل الشباك في الدقيقة 33.

وأعاد سيتي فارق الهدفين بعد الاستراحة بثماني دقائق، بعدما انطلق البديل المخضرم فرناندينيو، الذي شارك بدلا من المصاب جون ستونز في مركز الظهير الأيمن، وأرسل كرة عرضية حولها فيل فودن بسهولة إلى داخل الشباك من مدى قريب.

لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر، وراوغ فرناندينيو بلمسة ساحرة، وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد لتصبح النتيجة 3-2.

وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية في الزاوية العليا لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74.

لكن بقيت الإثارة حاضرة، حيث لمس المدافع إيمريك لابورت الكرة بيده داخل المنطقة، ليسجل بنزيمة هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورغم الفوز برباعية، فقد يشعر سيتي بالحسرة على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين.

وتقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من مايو أيار المقبل.

وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي في أنفيلد اليوم الأربعاء.