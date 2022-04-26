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إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة الجمعة
إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة الجمعة
27 ابريل 2022 01:51

أبوظبي (وام)

تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس باب الترشح للدورة الانتخابية المقبلة الجمعة المقبل، على أن يتم إصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم 12 مايو. 
وأكد عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن لجنة الانتخابات برئاسة محمد الحمادي تسير أعمالها وفق جدول الأعمال المحدد من دون أي ملاحظات أو تحديات. 
يذكر أنه بحسب جدول إجراءات العملية الانتخابية سيتم فتح باب الطعون 6 مايو المقبل، ثم غلق الباب يوم 24 مايو، وإصدار قرارات الطعون يوم 31 من الشهر نفسه. كما سيتم اصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 2 يونيو المقبل وعقد الانتخابات بحضور الجمعية العمومية 7 يونيو المقبل، على أن يتم فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات الخميس 9 يونيو، وغلق الباب للطعون يوم 14 يونيو، وإصدار القرارات النهائية للطعون وإعلان نتائج الانتخابات يوم 16 يونيو، فيما سيتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم الجمعة 17 يونيو المقبل.

اتحاد السباحة
الإمارات
السباحة
عبدالله الوهيبي
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