الشارقة والاستقلال الطاجيكي.. لقاء الوداع

علي معالي (دبي)

يلتقي اليوم الشارقة مع الاستقلال الطاجيكي بالمباراة الختامية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في لقاء تحصيل حاصل للفريقين بعد أن ودّعا البطولة باحتلال «الملك» المركز الثالث برصيد 5 نقاط والفريق الطاجيكي في القاع من دون رصيد.

ويهدف الشارقة من اللقاء تجهيز بعض اللاعبين للمرحلة المقبلة خصوصاً في المنافسات المحلية، وهو ما يسعى كوزمين أولاريو مدرب الشارقة إلى استغلاله بالدفع بعدد من الوجوه الجديدة التي لم تشارك في المباريات السابقة، بهدف تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تعويض غياب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق، سواء للإصابة أو الإيقاف، ومنهم عادل الحوسني للإصابة، والأوزبكي شوكوروف وشاهين عبدالرحمن لحصول كل منهما على بطاقتين صفراوين، كما متوقع أن يمنح المدرب الراحة لبعض اللاعبين الذين شاركوا بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

وكان فريق الشارقة قد بدأ مشواره بالبطولة الحالية بالخسارة من الهلال السعودي 2- 1، ثم الفوز على الاستقلال 2- 1، وكانت مباراة الريان نقطة التحول ذهاباً وإياباً، حيث تعادل في الأولى 1-1، وخسر في الثانية 3- 1، مما قلص طموحات الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية خلف الهلال المتصدر برصيد 13 نقطة يليه الريان 10 نقاط.