«دورينا» يرفع «الشهية التهديفية» بتوقعات «خامس مئوية»

مراد المصري (دبي)

شهدت انطلاقة الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين تجاوز حاجز المئوية الرابعة، بعدما بلغت الحصيلة التهديفية هذا الموسم 402 هدف، بمعدل 2.79 هدف للمباراة الواحدة، وفي حال استمر المعدل الحالي على الأقل، فإننا سنشهد تجاوز حاجز الـ 500 هدف بالتأكيد في المباريات المتبقية.

وفي نظرة سريعة على الأهداف التي جاءت لتتجاوز المئوية الرابعة مع تجاوز نحو ثلثي الموسم الحالي، فإن الأمر تطلب 2756 تسديدة بالمجمل من كافة الفرق، منها 1205 تسديدات داخل إطار المرمى، مما يجعل احتمالية أن نشاهد هدفاً يصل إلى نسبة 33% كلما كانت الكرة تتجه داخل إطار المرمى.

وجاءت الأهداف من خارج المنطقة بمجموع 64 هدفاً، بنسبة نحو 16% فقط من المجمل العام، فيما كانت الحصيلة الأكبر من داخل منطقة الجزاء، بواقع 338 هدفاً بنسبة 84%، فيما جاء 253 هدفاً من تمريرات حاسمة بما يعكس جماعية الأداء.

ويتصدر العين قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بـ 44 هدفاً، رغم أنه لم يلعب الجولة 21 لحد الآن، يليه الوحدة بـ 42 هدفاً، ثم الجزيرة 35 هدفاً، والمفارقة أن النصر جاء بالمركز الرابع بـ 34 هدفاً، رغم حلوله بالمركز التاسع في جدول الترتيب، كما جاء خورفكان خامساً بـ 30 هدفاً، رغم أنه يحتل المركز الحادي عشر بترتيب النقاط.

واللافت أن شباب الأهلي مثلاً جاء بالمركز الحادي عشر برصيد 24 هدفاً، رغم حلوله بالمركز الخامس في الترتيب العام، والمفارقة أنه سجل 13 هدفاً في خمس جولات في دوري أبطال آسيا، أي أنه سجل نصف عدد أهدافه مقارنة بالدوري خلال 20 مباراة في 5 مباريات قارية فقط!.

على المستوى الفردي يبدو التوجولي لابا كودجو مهاجم العين قريباً من حسم لقب الهداف، وهو الذي يتصدر الترتيب بـ 20 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن السوري عمر خربين لاعب الوحدة صاحب الـ 14 هدفاً، ثم البرازيلي جواو بيدرو لاعب الوحدة أيضاً برصيد 12 هدفاً، يليهم لاعبا خط الوسط في النصر البرازيلي توزي والإسرائيلي ضياء سبع بـ 12 و10 أهداف على التوالي.