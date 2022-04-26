16 فعالية تنعش الرياضة النسائية في رمضان

دبي (الاتحاد)

شهدت الرياضة النسائية حضوراً قوياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث أقيمت 16 بطولة رياضية نسائية متنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبتنظيم العديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضية من القطاع الخاص في مختلف أرجاء دبي، وشهدت البطولات مشاركة واسعة من النساء والفتيات من مختلف الأعمار والجنسيات.

ونظم مجلس دبي الرياضي في مقره بحي دبي للتصميم فعاليات ملتقى رياضة المرأة الرمضاني، تحت شعار «نلتقي لنصنع المستقبل الرياضي»، وحضره عدد من القيادات الرياضية النسائية، وعدد من الرياضيات واللاعبات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية من أندية دبي.

في الوقت الذي تتواصل فيه بطولة «نيت بول الصيفية للسيدات والفتيات»، التي تنظمها أكتيف سبورت سيرفيس حتى يوم 30 مايو المقبل، وتقام منافساتها في مدرسة كينجز بمنطقة البرشاء، كما تستمر منافسات بطولات «الألعاب الرياضية الجماعية للسيدات» للكرة، التي ينظمها نادي جام سبورتس في صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي منذ 12 أبريل، وتختتم منافساتها يوم 29 أبريل، وتتضمن بطولة كرة قدم، وبطولة الكرة الطائرة وبطولة كرة سلة.

وتتواصل منافسات «دوري نيت بول للسيدات»، والذي تنظمه برو فيزيك سبورتس وتستمر حتى 29 يونيو في مدرسة جيس بالمرابع العربية، التي تستضيف أيضاً «دوري الفتيات الصيفي للنيت بول»، الذي تنظمه أكتيف سبورت خلال الفترة من 16 أبريل حتى 29 مايو.

وتنظم إي أف أيه الدولية «دوري السيدات لكرة القدم»، الذي انطلق يوم 24 إبريل ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، وتقام منافساته في مدرسة رويال جرامر بمدينة دبي الرياضية، وانطلقت بطولة كرة السلة الرمضانية للسيدات يوم 17 إبريل وتستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها نادي جام سبورتس في مقر أكاديمية جام الرياضية، ونظمت ماتش سبوت بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات في أكاديمية وورلد للبادل في منطقة القوز.

واختتمت منافسات بطولة «بادبول الرمضانية للسيدات» التي نظمتها أكاديمية «الإمارات بادبرو» الرياضية في مجمع الإمارات بادبرو بمنطقة القوز 4، الذي يعد أكبر مجمع رياضي بادبول في العالم، وتعد رياضة البادبول من أحدث الرياضات التي تم إنشاؤها في العالم عام 2008، وتجمع بين عناصر كرة القدم والتنس والكرة الطائرة والإسكواش، ويتم اللعب فيها بالكرة التي تعد أصغر وأخف وزنًا من كرة القدم من خلال أربع لاعبين، وتحتسب النقاط مثل التنس، ويتم إرسال الكرة بشكل مائل، ويقوم الفريق المستلم بإعادة الكرة بلمستين على الأقل، أو ثلاث لمسات كحد أقصى.