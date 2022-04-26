150 لاعباً في ختام دوري المراحل السنية للكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، اختتمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة بطولة الدوري العام لمسابقة الكوميتيه فرق جماعي لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات للموسم الرياضي 2021-2022، وسط منافسات مثيرة وجماهير كبيرة امتلأت بهم صالة المنافسات في أجواء حماسية رائعة.

حضر ختام الدوري العام للفرق ومراسم التتويج المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النعيمي، ومحمد حربوك أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.

تقاسم ناديا الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس دروع البطولة، وحصد كل منهما 3 دروع من أصل 7 دروع للدوري العام مسابقة الكوميتيه لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات، بعد تنافس وصراع مثير لم يحسم إلا في اللحظات الأخيرة من البطولة، بينما ظفر نادي الشارقة لرياضة المرأة بدوري السيدات.

وجاءت النتائج كالتالي، في فئة الأشبال جاء نادي الشارقة للألعاب الفردية في المقدمة، تلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وشباب الأهلي.

وفي فئة الفتيات تصدر المراكز الثلاثة الأولى كل من الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للألعاب الفردية وشباب الأهلي، وفي فئة الناشئين احتل المراكز الأولى كل من الشارقة للألعاب الفردية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وشباب الأهلي.

وفي فئة الناشئات تصدرت أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وشباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية المقدمة، وفي فئة الشباب فاز بالمراكز الـ3 الأولى أندية الشارقة للألعاب الفردية، اتحاد كلباء، شباب الأهلي.

وفي فئة الآنسات توّج بالمراكز الأولى الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، شباب الأهلي، الشارقة الرياضي للمرأة، وفي فئة السيدات: فازت الشارقة لرياضة المرأة وشباب الأهلي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمقدمة.