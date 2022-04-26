«الهيئة» ومجلس دبي.. تعزيز التعاون في القطاع الرياضي

دبي (الاتحاد)

بحث الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس، بما يحقق التنمية المستدامة والتطور للقطاع الرياضي.

جاء ذلك أثناء زيارة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم لمقر مجلس دبي الرياضي، ولقاء سعيد حارب أمين عام المجلس بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصفاء تريم المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية الوطنية وتبادل الخبرات وتمكين الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية المنشودة وتحقيق إنجازات على جميع المستويات على مستوى الأداء للرياضيين والإداريين، وفي مختلف مجالات العمل الرياضي بما يتناسب مع حجم الرعاية والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في الدولة.