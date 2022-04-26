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انطلاق كأس قائد عام شرطة رأس الخيمة للرماية
انطلاق كأس قائد عام شرطة رأس الخيمة للرماية
27 ابريل 2022 01:51

رأس الخيمة (الاتحاد)

انطلقت بطولة كأس قائد عام شرطة رأس الخيمة للرماية في نسختها الثامنة بنادي ضباط الشرطة بمشاركة الإدارات العامة بالقيادة وإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، بحضور العميد طارق محمد سيف نائب مدير عام العمليات الشرطية، والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
وأشاد العميد طارق محمد سيف بالحماس الذي أبداه المشاركون ومبادرتهم إلى المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، مثمناً حرص القيادة على الاهتمام بالجانب الرياضي، من خلال سعيها الدؤوب في تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لما يبذله قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية من جهود فعالة وملموسة بتنظيم الفعاليات الرياضية في سياق اهتمام القيادة الرامية بتنمية القدرات والمهارات الرياضية للعاملين وخلق بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل من خلال مثل هذه البطولات والمنافسات التي تجمع بين العاملين من مختلف الإدارات.
من جانبه أكد الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية أن رياضة الرماية من الألعاب المهمة التي تحظى بإقبال ومتابعة وحرص من الجميع للمشاركة فيها وتساهم في توفير الفرص للمشاركين في التدريب والتمرين على الرماية.

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