تقدم «إسباني» مزدوج نحو «ختام دبي» للجولف

دبي (الاتحاد)

قطع الثنائي الإسباني بابلو لارازابال وأدريان أوتايجو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم، وتقام في عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل، وذلك بعد تقدمهما على الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

تقدم الإسباني بابلو لارازابال للمركز الرابع في الترتيب العالمي لجولة (دي بي وورلد) بعد فوزه بلقب بطولة (أي أس بي إس هاندا) الإسبانية البالغ مجموع جوائزها المالية 2 مليون دولار مطلع الأسبوع الجاري، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1,142.7 نقطة. ويعتبر هذا اللقب السابع بالإجمالي في مسيرة اللاعب البالغ 38 عاماً في الجولة، والأول له هذا الموسم، بما يجعله مرشحاً فوق العادة للتواجد في الختام الكبير في شهر نوفمبر المقبل في دبي.

ونجح مواطنه أدريان أوتايجو الذي يعتبر من المقيمين في دبي، حيث اختار الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مواصلة مسيرته الاحترافية بالجولف، من الحصول على المركز الثاني في البطولة، ليتقدم بدوره 25 خطوة، ويصبح في المركز الـ 17 في ترتيب جولة (دي بي وورلد) برصيد 584 نقطة.

وواصل النرويجي فيكتور هوفلاند تربعه على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1,893.2 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، في شهر يناير الماضي، ويليه بالمركز الثاني الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 1,729.1 نقطة، وبالمركز الثالث البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، إلى المركز الثالث برصيد 1,528.5 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة (دي بي وورلد) يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي.