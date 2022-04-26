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«النواخذة» جاهز لاحتفالية الختام بترتيبات خاصة
«النواخذة» جاهز لاحتفالية الختام بترتيبات خاصة
27 ابريل 2022 01:52

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أكملت إدارة دبا الفجيرة استعداداتها للمباراة الختامية بهذا الموسم من دوري الدرجة الأولى، والمقررة أمام حتا، حيث ترغب الإدارة في خروجها بصورة تليق بآخر مباراة يخوضها الفريق على ملعبه، قبل انتقاله إلى الاستاد الجديد بالموسم المقبل، الذي سيدشن المشاركة الثالثة للفريق في دوري أدنوك للمحترفين
وقامت اللجنة المكلفة باحتفالية ليلة التتويج الكبيرة بعد موافقة حتا على نقل المباراة إلى معقل «النواخذة»، بالكثير من الترتيبات، وخاصة ما يتعلق بتجهيز الأماكن الخاصة لكبار الضيوف والرعاة، مع إكمال ترتيبات خاصة للتتويج بدرع دوري الأولى، حيث ستسعى الإدارة لضمان حضور أكبر قدر ممكن من أقطاب النادي والجماهير، حيث تمت زيادة سعة المدرجات.
وأكد جمعة حمدان العبدولي عضو مجلس إدارة النادي، بأن كافة الترتيبات قد أنجزت من أجل ظهور هذا الاحتفال بشكل  يتناسب مع فرحة الصعود الثالث للفريق.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
النواخذة
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