عبدالله الشرقي يتوج أبطال الفرجان الرمضانية

الفجيرة (وام)

اختتمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، التي نظمتها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة، ضمن مبادرة فرجان بمشاركة ثمانية فرق بملعب الفجيرة.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الفرق الفائزة بالبطولة، حيث نال لقبها فريق عيد فيروز حيث حصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة المالية التي تقدر بنحو 10 آلاف درهم، وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني وحل شرطة الفجيرة ثالثاً.

وضمن الجوائز الفردية ذهبت جائزتا أفضل لاعب وهداف البطولة للاعبين من فريق عيد فيروز، هما ربيع علي حسن وفيصل المزروعي هداف البطولة، فيما نال لاعب الدفاع المدني سيف يوسف البلوشي جائزة أفضل حارس.

وشهد الحفل الذي قدم فقراته النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة، تكريم الجهات الراعية والداعمة للبطولة على رأسها مصرف أبوظبي الإسلامي.

وهنأ العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة الفائزين بألقاب بطولة فرجان الرمضانية، مشيداً بنجاح الحدث والذي شهد مشاركة ثمانية فرق من الفجيرة.. مؤكداً حرص وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة على تقديم المبادرات المجتمعية التي تهدف لخلق جو من الألفة بين أفراد المجتمع.

وثمن العميد الطنيجي العمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل بشرطة الفجيرة، بقيادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، في تنظيم وإخراج الحدث في أبهى صورة، بعد أن شهد حفل الافتتاح تكريم نجوم الجيل الذهبي «جيل 90».