«الانضباط».. غرامات بالجملة في دوري الثالثة

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في طلب الإحالة المقدم لها من لجنة الطب الرياضي وحكم ومراقب المباراة في المخالفات التي وقعت في المباراة التي جمعت فريقي دي جاردنز ورمال يوم 19 أبريل الماضي ضمن مباريات مسابقة دوري الدرجة الثالثة، وقررت اللجنة إيقاف لاعب فريق رمال / ناثانیال ألان ھانكوك مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره (ألفا درهم) للتلفظ على حكم المباراة بعبارات غير لائقة، ولاعب رمال / زمان عبدالصاحب جواد ( 11 مباراة) وغرامة مالية قدرها (10 آلاف درهم) لاعتدائه على أحد مسؤولي المباراة، وإيقاف لاعب رمال/ محمد مهدي باجيري ثلاث مباريات وتغريمه غرامة مالية قدرها (ثلاثة آلاف درهم) لمحاولته الاعتداء على أحد مسؤولي المباراة، كما عاقبت اللجنة فريق رمال بعقوبة الإنذار واعتمدت خسارته لمباراته ضد فريق دي جاردنز بنتيجة ( 0 – 3 ) لانسحابه من المباراة، وفرضت غرامة مالية على النادي نفسه قدرها (10 آلاف درهم) لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات.

واتخذت لجنة الانضباط قرارها بخسارة فريق رمال لمباراته أمام إنتر سيتي بنتيجة ( 0 – 3 ) لتخلفه عن حضور المباراة يوم 22 أبريل الماضي، فيما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار لفريق جلف يونايتد لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام فريق الدعم الرياضي في ذات المسابقة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها (خمسة وعشرون ألف درهم) على نادي ليوا لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات.