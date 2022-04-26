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منتخبنا يواجه عُمان ولبنان والكويت في «شاطئية» غرب آسيا
منتخبنا يواجه عُمان ولبنان والكويت في «شاطئية» غرب آسيا
26 ابريل 2022 21:17

دبي (الاتحاد)

جرت اليوم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لكرة القدم الشاطئية التي يستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة من 16 إلى 21 مايو المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات، وهي: الإمارات، السعودية، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت وعُمان.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت، لبنان وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، البحرين وفلسطين.
ويفتتح «أبيض الشاطئية» مشواره بمواجهة منتخب عُمان يوم 16 مايو، ثم يواجه منتخب لبنان يوم 17، ويختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الكويت يوم 18 مايو.
ووفقاً للوائح البطولة، تلعب كل مجموعة مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.
وبالمقابل، ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل للدور قبل النهائي مباريات تحديد المراكز من 5 إلى 7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

اتحاد الكرة
الكرة الشاطئية
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