إدارة الطوارئ تكسب لقب رمضانية بلدية أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بطولتها الرمضانية لكرة القدم للموسم الحالي، وذلك ضمن حفل تم من خلاله تكريم الفرق الفائزة والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهوا في إنجاح البطولة.

وجاءت البطولة الكروية الرمضانية ضمن إطار أهداف بلدية مدينة أبوظبي في تحقيق السعادة للموظفين، وتكريس الرياضة كأسلوب حياة ونمط صحي يساهم في تعزيز سلامة وصحة المجتمع.

وأسفرت اللقاءات النهائية ضمن المنافسات عن تربع فريق إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال على المركز الأول، ليأتي فريق بلدية مركز الوثبة وصيفاً في المركز الثاني، وليحل فريق بلدية مركز المدينة في المركز الثالث، حيث قلد سعادة سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية - رئيس اللجنة المنظمة - بطل البطولة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، والفريق الثاني الميداليات الفضية، والفريق الثالث الميداليات البرونزية، كما تم تكريم رعاة البطولة، والحكام، وأفضل لاعب، وأحسن حارس، وهداف البطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم الجمهور الذين أسهموا في إنجاح البطولة من خلال متابعتهم اليومية لمجريات وأحداث اللقاءات الكروية، وتحفيزهم اللاعبين وإضفاء روح التحدي والتشويق على اللقاءات الكروية.

الجدير بالذكر أن البطولة الرمضانية الكروية، والتي استمرت منافساتها على مدار 14 يوماً، واحتضنتها ملاعب بلدية مدينة أبوظبي قرب المقر الرئيس للبلدية، قد ضمت 12 فريقاً يمثلون قطاعات وإدارات البلدية ومراكزها الفرعية قد لعبوا ضمن نظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ستة فرق تنافسوا، ليصل من كل مجموعة فريقان إلى النصف النهائي، ومن ثم الوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة، حيث تنافس فريق إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال مع فريق بلدية مركز الوثبة على كأس البطولة.