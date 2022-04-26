دورينا مهدد بفقدان مقعد مباشر في «الأبطال 2023»

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر بالاتحاد الآسيوي أن دورينا مهدد بفقدان مقعد مباشر، في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بسبب إخفاقات أنديتنا في النسخة الحالية، والتي توالت على مدار النسخ الـ4 الأخيرة، حيث سيحل تقييم دورينا في الترتيب الخامس على مستوى غرب القارة، والذي يحصد مقعد مباشر في دور المجموعات، بالإضافة إلى نصفين في الدور التمهيدي.وينتظر أن تنطلق النسخة المقبلة من البطولة في سبتمبر 2023، والتي ستضم أبطال الموسم الحالي بدورينا بالإضافة لأبطال الموسم المقبل، ما يعني وجود 4 أبطال محتملين لموسمين، سيشارك منهم فقط 3 أندية، من بينها نادٍ واحد بمقعد مباشر.

وسجلت أنديتنا مشاركة غير ناجحة في دور المجموعات، من دوري الأبطال، في نسخته الحالية التي تستضيفها السعودية وتختتم اليوم، حيث ودع الشارقة والجزيرة، المنافسة مبكراً وأخفق الفريقان في التأهل إلى دور الـ16، فيما خاض نادي شباب الأهلي مباراته الأخيرة مساء أمس، متمسكاً بأمل التأهل ضمن أفضل الفرق صاحبة المركز الثاني بين المجموعات.

وتشير المتابعات إلى أن اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين، سيبحث آلية تأهل أنديتنا لنسخة 2023-2024، حال التراجع للترتيب الخامس بنهاية النسخة الحالية في نوفمبر المقبل، لاسيما وأن النسخة الجديدة من دوري الأبطال تقام بتوقيت جديد ينطلق في سبتمبر من العام المقبل، ويستمر حتى مايو من عام 2024، حيث ترك الاتحاد القاري حرية اختيار المرشحين للمشاركة في النسخة الجديدة التي ستجمع أبطال الموسمين الحالي والمقبل، للاتحادات الوطنية في القارة.

ووفق النظام السابق، كان يتأهل بطلا الدوري وكأس رئيس الدولة بالإضافة لوصيف الدوري، بينما يتأهل صاحب الترتيب الثالث للدوري إلى الدور التمهيدي لدوري الأبطال، ولكن مع وجود 4 أبطال لموسمين، فستكون المفاضلة بينهم لتأهيل فريق واحد يشارك في نسخة 2023 بشكل مباشر، ربما تتطلب «آليات جديدة» لحسم هذا الملف وتحديد هوية من يمثلنا في البطولة.