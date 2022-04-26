السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
إيمري يخشى «هوية كلوب»
إيمري يخشى «هوية كلوب»
26 ابريل 2022 17:14

لندن (د ب أ)
قال أوناي إيمري مدرب فريق فياريال الإسباني لكرة القدم، إن فوزهم المفاجئ على يوفنتوس وبايرن ميونيخ في البطولة، لن تكون له قيمة كبيرة في مواجهة الدور قبل النهائي أمام ليفربول، خاصة وأن عنصر المفاجأة اختفى الآن.
ويحل فياريال ضيفاً على ليفربول غداً الأربعاء في مباراة الذهاب.
وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:" عامل المفاجأة يتضاءل. لم يعد موجوداً الآن، من يصعد للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا يصعد إليه لأنه يستحق.
وأكد: يعلم ليفربول أننا نقدم مستوى جيد أوروبياً، وأننا كنا قادرين على إخراج فريقين كبيرين. يعلمون أنها لن تكون مباراة سهلة. سيشعرون أنهم المرشحون للفوز، هذا طبيعي، ولكنهم سيحترموننا.
ويعتقد إيمري أن مستوى ليفربول الحالي أفضل من مستواه عندما حقق اللقب في 2019، حيث أن انتقال ساديو ماني في بعض الأحيان للعب في قلب الهجوم يعطي ليفربول قوة إضافية. ولكن يبقى أهم ما يميز ليفربول هو الضغط العالي طوال الملعب للحصول على الكرة.
وقال: أرى فريقاً متطوراً لليفربول. نواجه ليفربول في أفضل أوقاته.
وأضاف: صحيح أن أمام الفرق التي تعتمد على طريقة دفاعية قد يواجهون صعوبات أكبر، ولكنهم مستعدون لهذه المباريات.
ولا يملك مدرب أرسنال السابق ذكريات سعيدة في ملعب أنفيلد، ويعتقد أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، هو السبب الرئيس في الطريقة التي يلعب بها الفريق.
وأضاف: أعلم كم ستكون المباراة صعبة نظراً لتجربتي مع ليفربول في أنفيلد، وبسبب الهوية التي صنعها كلوب.
وقال إيمري إن يريمي بينو سيغيب عن المباراة بكل تأكيد وأن المهاجم جيرارد مورينو ليس في كامل جاهزيته، بينما عاد فرانسيس كوكولين للتدريبات بشكل طبيعي بعدما تعرض لكدمة.

ليفربول
فياريال
أوناي إيمري
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©