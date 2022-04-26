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الرياضي
لوبيز: الريال يملك «هوية» استثنائية وصلاح ينجح في «الليجا»
لوبيز: الريال يملك «هوية» استثنائية وصلاح ينجح في «الليجا»
26 ابريل 2022 17:00

مراد المصري (دبي)
اعتبر دييجو لوبيز حارس مرمى إسبانيول الحالي وريال مدريد السابق، أن «الملكي» يمتلك هوية استثنائية تجعله يحقق هذه النجاحات والتفوق في مسيرته التاريخية الحافلة، فيما اعتبر أن المصري محمد صلاح قادر على النجاح في أي دوري وأنه في حال انضم للعب في الدوري الإسباني، فإن الأمر سيكون مفيداً له.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقد عبر الفيديو مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية بحضور «الاتحاد»، مع دييجو لوبيز وزميله سيرجي داردير لاعبي نادي إسبانيول الإسباني، قبل المواجهة المقبلة لفريقهما أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.
وتحدث لوبيز، قائلاً: ما يجعل ريال مدريد مميزاً هو امتلاكه هويته الخاصة، وهو أمر تعلمته خلال تواجدي في الأكاديمية ثم كلاعب في الفريق الأول، ريال مدريد يعرف كيف يحقق الفوز في أصعب الأوقات ويستخرج دائماً أفضل ما لدى اللاعبين، حيث يشعر اللاعبون بأهمية تقديم أفضل ما لديهم خلال مشوارهم في هذا النادي الرائع.
ورداً على توقعاته بخصوص نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: أتمنى أن يبلغ ريال مدريد وفياريال المباراة النهائية، من حسن حظنا «إسبانيول» أن ريال مدريد لديه مباراة قوية في دوري الأبطال لقاء مواجهته يوم السبت المقبل.
ورداً على سؤال حول قدرة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على النجاح في الدوري الإسباني في حال انضمامه للعب في ريال مدريد أو برشلونة على سبيل المثال، قال: محمد صلاح لست بحاجة لاكتشافه أنا، إنه لاعب رائع قادر على النجاح في أي دوري ولاعب بقدراته قد يستفيد من اللعب في الليجا.
واعتبر لوبيز أن الأجواء في ملعب إسبانيول الجديد «RCDE» رائعة للغاية، مقارنة بكوني لعبت في ملاعب سانتياغو برنابيو ولا سيراميكا وسان سيرو وغيرها.
يذكر أن دييجو لوبيز كان حارس ريال مدريد الذي جعله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أساسياً على حساب إيكر كاسياس، فيما أثار الجدل وقتها، وسبق أن لعب في صفوف فياريال وأي سي ميلان وحالياً هو حارس إسبانيول.

إسبانيول
ريال مدريد
محمد صلاح
ليفربول
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