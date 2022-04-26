«مشجع» بدرجة «مدرب حراس»!

علي معالي (دبي)

موقف طريف للغاية شهدته الملاعب البرازيلية، وهذه المرة في دوري الدرجة الرابعة حيث قام أحد المشجعين بالتعبير عن عدم الرضا عما يقوم به حارس مرمى فريق سانتا كروز، ليقوم المشجع بالنزول إلى أرض الملعب وإعطاء الحارس دروس على أرض الواقع.

أثناء سير أحداث مباراة سانتا كروز ضد فريق إيه أس إيه وذلك في الجولة الثانية، قام أحد مشجعي فريق سانتا كروز بالنزول خلسة إلى ملعب المباراة بعد أن اهتزاز شباك فريقه بهدف ليعطي حارس مرمى سانتا كروز كليفر رودريجو روفينو درساً في كيفية التصدي لكرة القدم وشعر كليفر والبالغ من العمر 32 عاما بالحرج الشديد.

المشجع اقترب من مرمى سانتا كروز وانتهز فرصة عدم وجود أي لاعب بجوار الحارس وظل يمنحه بعض التوجيهات لدرجة أنه ظل يطير في الهواء في رسالة منه إلى كليفر بكيفية التصدي للكرات بشكل سليم.

انتبهت الجماهير التي كانت تقترب من الـ 20 ألف متفرج إلى ما يقوم به المشجع وظلت تصفق له كثيرا على ما يقوم به خاصة وأن الحارس كان يطير في الهواء بشكل جيد في أداء تمثيلي منه لكيفية التصدي للكرات.

وفي هذه الأثناء لم يقم الحارس الذي يتلقى الدرس التعليمي على أرض الواقع في الملعب بأي ردة فعل تجاه المشجع بل تركه وتلاشى الاحتكاك معه في ظل الهتافات الجماهيرية الكبيرة.

وبعد فترة من الوقت انتبهت الشرطة الخاصة بتأمين الملعب إلى الواقعة لتقوم اصطحاب اللاعب إلى خارج الملعب وسط صيحات استهجان في المدرجات من الجماهير الغفيرة خاصة وأن الفريق الخاسر نال هزيمته الثانية ويقبع في قاع الترتيب.

يتكون دوري الدرجة الرابعة في البرازيل من 8 مجموعات ويلعب فريق سانتا كروز الذي وقعت به هذه الحادثة في المجموعة الرابعة ويتصدرها فريق إيه أس إيه برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين من المسابقة.