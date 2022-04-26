أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين جولة ترويجية لكأس رابطة المحترفين، تطوف خلالها الكأس مقر الشركات الراعية للرابطة، مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية للبطولة التي تقام يوم 4 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وتجمع بين العين وشباب الأهلي.

وزارت الكأس، ضمن فعاليات الجولة الترويجية، فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي وتم عرضها أمام الضيوف والزوار، مع إبراز المباراة النهائية المرتقبة.

وتبادل وفد الرابطة الدروع التذكارية مع ممثلي الفندق، وأكد أهمية الدور الذي يقوم به رعاة الرابطة في إنجاح بطولات المحترفين ودعم كرة القدم الإماراتية عموماً.

ومن المقرر أن تتواصل الجولة الترويجية لكأس رابطة المحترفين بزيارة مقار الشركات الراعية للرابطة خلال الأيام المقبلة.