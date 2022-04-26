44 فريقاً في كأس السلة للمراحل السنية

علي معالي (دبي)

بحضور مندوبي 44 فريقاً تمثل أندية الدولة، أجرى اتحاد السلة مراسم قرعة كأس المراحل السنية للشباب، الناشئين، الأشبال، البراعم، وذلك في سهرة رمضانية بضيافة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وذلك في مزرعته بمنطقة الخوانيج بدبي، في وجود نخبة من المسؤولين والرياضيين يتقدمهم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حيث يشارك 9 فرق في كأس الشباب، و10 فرق في الناشئين، و13 فريقاً في الأشبال، و12 فريقا في البراعم.

وتضم مسابقة كأس الشباب أندية شباب الأهلي بطل دوري 2021- 2022 الذي تم وضعه على رأس المجموعة الأولى، والشارقة «الوصيف» على رأس المجموعة الثانية ومعهما النصر وبني ياس والوحدة والبطائح والجزيرة والعين، وتجرى المنافسات خلال الفترة من 8 إلى 29 مايو المقبل.

وفي كأس الناشئين تشارك فرق النصر، الشارقة، شباب الأهلي، الوصل، بني ياس، الوحدة، البطائح، الجزيرة، الجزيرة الحمراء، العين، وتقام منافساتها خلال الفترة من 7 حتى 28 مايو المقبل.

وتشارك فرق النصر، خورفكان، شباب الأهلي، الوصل، اتحاد كلباء، بني ياس، الجزيرة، الجزيرة الحمراء، الشارقة، البطائح، الذيد، المدام، مليحة في كأس الأشبال، وتقام مبارياتها خلال الفترة من 8 إلى 29 مايو المقبل.

أما البطولة الأخيرة الخاصة بكأس البراعم فيشارك فيها النصر، الشارقة، شباب الأهلي، اتحاد كلباء، الجزيرة، الحمرية، خورفكان، البطائح، الذيد، المدام، مليحة دبا الحصن وتجرى مبارياتها خلال الفترة من 7 إلى 28 مايو المقبل، وتجرى جميع مسابقات البطولة بنظام خروج المغلوب وعلى ملاعب محايدة.

وكان اللواء القرقاوي قد وجه الدعوة لعدد كبير من الرعيل الأول للعبة لحضور القرعة وعدد من مدربي وإداريي الأندية، في تجمع رياضي كبير قبل الانتهاء من أخر منافسات الموسم، بعد نهاية مسابقات الرجال بفوز الشارقة بأول ألقاب الموسم بكأس الاتحاد، وحصد فريق شباب الأهلي لبقية البطولات التي تتضمن الدوري العام، وكأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة.