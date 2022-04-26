مورانت الأكثر تطورًا في «إن بي أيه»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اختير جا مورانت، صانع ألعاب ممفيس جريزليز، اللاعب الأكثر تطورًا في الموسم الحالي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أعلنت الرابطة الاثنين.

وبعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب مبتدئ في 2020، بعد عام على ضمه من جريزليز كثاني خيار في "درافت" الدوري المخصص لانتداب الأجانب ولاعبي الجامعات وحتى الثانويات الأميركية إلى "أن بي أيه"، قدّم اللاعب البالغ 22 عامًا مستويات مميزة هذا الموسم محققًا معدلات 27.4 نقطة، 6.7 تمريرات حاسمة و5.7 متابعات في 33.1 دقيقة في 57 مباراة.

وبفضل تألقه هذا الموسم، حصل على أول مشاركة في مباراة كل النجوم "أول ستار"، بل كان ضمن التشكيلة الأساسية لفريق كيفن دورانت الذي سقط أمام فريق ليبرون جيمس.

ويتميز مورانت برشاقته ولياقته البدنية وارتقائه عاليًا في السلات الساحقة وسرعته في المرتدات، وغالبًا ما كانت تصويباته ضمن أفضل لقطات الدوري في كل أمسية يلعب فيها ممفيس.

وساهم في احتلال فريقه وصافة المنطقة الغربية في الموسم المنتظم وهو متعادل حاليًا 2-2 في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية مع مينيسوتا تيمبروولفز.

وصل في ست مباريات إلى عتبة الـ40 نقطة أقله هذا الموسم، بعد أن حقق ذلك مرة واحدة فقط في الموسمين السابقين، أفضلها 52 نقطة، وهي الأعلى في مسيرته، في 28 فبراير الماضي ضد سان أنتونيو سبيرز.

حصل مورانت على 221 نقطة بعد تصويت من 100 صحافي، متقدمًا على ديجونتي موراي لاعب سبيرز (183) وداريوس جارلاند لاعب كليفلاند كافالييرز (178).