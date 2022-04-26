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الرياضي
«ودية العميد» تجهز «البركان» لمواجهة الجزيرة
«ودية العميد» تجهز «البركان» لمواجهة الجزيرة
26 ابريل 2022 12:36

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق عجمان مباراة ودية أمام النصر «الخميس» باستاد آل مكتوم، بعد اتفاق الناديين، وهي المباراة الوحيدة، استعداداً لعودة دوري أدنوك للمحترفين بالجولة 22 ،حيث يلتقي النصر غريمه الوصل في الديربي 5 مايو، فيما يلتقي عجمان مع الجزيرة 6 مايو المقبل بملعب فخر أبوظبي.
وتأتي المباراة الودية بطلب من الصربي جوران مدرب البرتقالي من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين بحثاً عن نتائج إيجابية جديدة في الجولات الأخيرة من الموسم بعدما حقق الفريق الفوز على خورفكان 4-2 في الجولة 21، وتخطى أزمة الهجوم التي طاردت الفريق في المباريات السابقة، كما نجح في تجاوز رحيل المهاجم الجامبي أبوبكر تراولي.
كان البركان قد عاد بقوة بعدما خسر في 3 مباريات متتالية، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويؤمن المركز الثامن في جدول الترتيب، وبات على مقربة من المركز السادس بفارق نقطة واحدة والخامس بفارق نقطتين، كما أن الفريق عاد لعروضه القوية التي قدمتها طوال الدور الأول، في الوقت الذي عاد عدد من لاعبيه لمستواه الطبيعي منهم حسين عبدالرحمن الذي سجل هدفاً في مرمى خورفكان وسعيد جاسم الذي قدم مستوى متميزاً في الهجوم وكان نقطة تحول في المباراة الأخيرة أمام النسور.
وأكد محمد حسين مدير الفريق أن البرتقالي عاد للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها بعد مباراة خورفكان، ويستعد للمباراة الودية أمام النصر، والتي بمثابة بروفة لعودة الدوري، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين عالية بعد الفوز الرباعي من أجل تقديم مستوى متميز في الجولات الأخيرة في الدوري، والخروج بنتائج إيجابية تسعد جماهير البرتقالي التي تساعد الفريق في كل المباريات.

عجمان
الجزيرة
النصر
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