الإمبراطور يتربع على عرش «الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق الوصل بطلاً لكأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2021-2022، بفوزه على فريق نادي شباب الأهلي «ب» بركلات الترجيح (8 – 7) بعد إنتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي (4 – 4) في المباراة النهائية للبطولة التي جرت على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي في الممزر.

وحاز فريق أيه إف سي المركز الثالث للبطولة، بتغلبه على فريق شباب الأهلي «أ» بالركلات الترجيحية (5 – 4) التي تم اللجوء إليها بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين (6 – 6).

وتوج علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية لاعبي فريق الوصل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما سلم لاعبي شباب الأهلي «ب» الميداليات الفضية، وحضر مراسم التتويج إبراهيم المنصوري نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، وعدد من مسؤولي الفريقين.

وهنأ علي حمد البدواوي الوصل بفوزه بلقب البطولة، مشيداً بأداء ونتائج فريق نادي شباب الأهلي «ب» الذي حصد بدوره مركز الوصافة، لافتاً إلى الأداء الجيد للاعبي الفرق المشاركة في المنافسة، مثمناً جهود الجميع في إنجاح البطولة، كما ثمن المشاركة الحيوية للفرق في منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية

ووجه البدواوي الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على دعمه المتواصل لنشاط كرة القدم الشاطئية، مشيراً إلى أن استمرار إقامة البطولات بمنافسات الدوري، كأس الإمارات، بجانب بطولات الناشئين وغيرها، تسهم بشكل فعال في دعم المنتخبات الوطنية وتطور اللعبة بشكل عام.

وقال: «النجاح الكبير لبطولة كأس الإمارات يُبرهن على حرص اتحاد الكرة على تطوير الكرة الشاطئية، تجسيداً لاستراتيجية الاتحاد ورؤية 2038، التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة من خلال المسابقات المحلية، ورصد اللاعبين المميزين وضمهم لصفوف منتخبنا الوطني».