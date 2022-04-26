سيرجي أورييه: «ذا سبيشيال وان» وُلد «فائزا» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

أنعش الإيفواري سيرجي أورييه «31عاماً» لاعب توتنهام السابق الذي يلعب حالياً لفياريال الإسباني، مسيرته الكروية هذا الموسم بالانضمام إلى فريقه الجديد الذي يقاتل من أجل الفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، حيث يستضيفه ليفربول غداً في «الأنفيلد» في ذهاب نصف نهائي هذه البطولة، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا 3 مايو القادم.

ولم ينس أورييه الفترة التي لعبها مع «السبيرز»، خاصة تلك التي كان يقود فيها الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لإيه إس روما الإيطالي.

وفي حديث لصحيفة تليجراف الإنجليزية، اعتراف أورييه بأن توتنهام إرتكب خطأً كبيراً بإقالة جوزيه مورينيو وقال: لقد أمضيت أوقاتاً سعيدة مع مورينيو في توتنهام، رغم بعض الخلافات الطفيفة بيننا والتي لم تؤثرعلى علاقتنا.

أضاف قائلاً: في أحد الأيام اختلفنا وتنازعنا على أمر يتعلق بالجوانب التكتيكية، ولم أكن سعيداً بقراراته، وذهبت إليه في مكتبه لكي أتحدث معه وكنت أعلم جيداً إنه لن يصدّني لأنه يحب اللاعب الصريح والأمين، وبعد هذه الجلسة الودية تم حل المشكلة في اليوم التالي.

وتابع أورييه قائلاً: أحب هذا النوع من الشخصيات لأن «ذا سبيشيال وان» يستمع إليك ثم يقول لك ما يعتقده، وأحياناً تكرهه وتريد قتله ! ولكنك لاتملك سوى أن تحبه لأنه يمتلك عقلية الفائز دائماً، وكأنه وُلد فائزاً، مايتلائم كثيراً مع شخصيتي. وعلق قائلاً: لا أحمل شيئاً ضده وأتذكره دائماً بكل الخير.

وتطرق أورييه للحديث عن إقالة مورينيو من تدريب توتنهام، والتي حدثت قبل أسبوع واحد فقط من مباراة مهمة لتوتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تحت قيادة المدرب المبتدي ريان ماسون وخسرها الفريق أمام مانشستر سيتي، وتساءل قائلاً: تخيلوا لوكان مورينيو لايزال موجوداً وخاض هذه المباراة النهائية وفاز بها، ما الذي كان من الممكن أن يحدث؟ وأجاب: ربما لجأت إدارة «السبيرز» إلى تمديد عقده، وحتى إذا كان النادي مصراً على إقالته، فإنه لن يفعل ذلك وقتها.