ليفربول لتفادي مفاجآت «الحصان الأسود» في الأبطال

ليفربول (أ ف ب)

يدخل ليفربول إلى مباراته على ملعب «أنفيلد» أمام ضيفه فياريال الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، مدركاً أن الخطأ ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر.

في ظل مسعاه نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، يصطدم ليفربول بفريق أطاح يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيح بطل ألمانيا من الدورين ثمن النهائي وربع النهائي توالياً.

ويخوض فريق المدرب الألماني يورجن كلوب نهاية موسم نارية، إذ يتخلف بنقطة فقط عن مانشستر سيتي - الذي يخوض بدوره غمار دور الأربعة في دوري الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني - في السباق الشرس على اللقب في الدوري قبل خمس مراحل من النهاية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد، حيث سيواجه تشيلسي، بعد تتويجه على حساب الأخير بلقب كأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.

وبعد أن خرج من الدورين ربع النهائي، وثمن النهائي في العامين الآخرين، يأمل ليفربول مواصلة المشوار وبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2019، عندما حقق لقبه السادس على حساب مواطنه توتنهام.

أما فياريال، فقد طابق أفضل نتيجة له في المسابقة القارية الأم، بعد أن بلغ أيضًا في موسم 2005-2006 نصف النهائي قبل أن يخرج أمام أرسنال الإنجليزي.

وأثبت فياريال أن تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» العام الماضي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن صدفة، هو الذي يقوده المتخصص في هذه المسابقة أوناي إيمري الذي حقق لقبها أربع مرات «ثلاث منها تواليًا مع إشبيلية بين 2014 و2016».

ولا يزال الفريق الإسباني على المسار الصحيح من أجل تكرار الإنجاز الرائع لبورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو، والذي حقق لقب دوري الأبطال عام 2004 بعد عام من تتويجه بلقب كأس الاتحاد «يوروبا ليغ حاليًا».

وسبق للفريقين أن تواجها مرتين فقط قارياً، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة كلوب تأخره صفر-1 ذهابًا في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إياباً في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.

علّق كلوب على المباراة المقبلة: لا آخذ أمرًا كهذا على أنه مسلّم به... ستكون المباراة صعبة جدًا جدًا ضد فياريال، ولكن في نصف نهائي دوري الأبطال، إذا لم تكن الأمور صعبة، فإن هناك خطأ ما.

وتابع: للتفوق على يوفنتوس وبايرن، فهذا يعني أنهم يستحقون التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال. أوناي إيمري هو ملك الكؤوس، ما يقوم به أمر لا يصدق.

ويدخل ليفربول إلى المباراة بعد فوزه 2-صفر نهاية الأسبوع على غريمه إيفرتون في ديربي الـ«ميرسيسايد»، محافظاً على سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري للمباراة الرابعة عشرة تواليًا، وعلى سجله خالياً من الخسائر على أرضه هذا الموسم في البرميرليج.

وبعد دور مجموعات حقق فيه العلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات، أطاح ليفربول بإنتر من ثمن النهائي، بعد أن فاز عليه في معقله 2-صفر، قبل أن يحقق بطل إيطاليا فوزًا غير كافٍ في أنفيلد (1-صفر).

وفي ربع النهائي، عاد أيضًا ليفربول بفوز مريح 3-1 من البرتغال على حساب بنفيكا قبل تعادل مثير 3-3 إياباً، عندما لعب ليفربول بتشكيلة رديفة بغياب عناصر مؤثرة هجوميًا ودفاعيًا، أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وقلب الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك والظهيران ترنت-ألكسندر أرنولد والإسكتلندي أندرو روبرتسون، الذين سيلعبون دورًا محوريًا الأربعاء.

من جهته، يدرك فياريال أن الطريق الوحيد للعودة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل هو التتويج باللقب، إذ يحتل المركز السابع في الدوري على بعد تسع نقاط من المركز الرابع قبل خمس مباريات من النهاية.

قال إيمري: من أجل تحقيق شيء، عليك أن تقوم بأمور مهمة والتغلب على الأفضل. تلك المباراة ضد يوفنتوس منحتنا الكثير من الثقة. في نصف النهائي، سنحاول أن نخلق الظروف ذاتها من أجل أن نمنح أنفسنا الفرصة. ليفربول فريق عظيم.

وسيفتقد حتماً إيمري لجهود مهاجمه جيرار مورينيو الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها ضد خيتافي في 16 الشهر الحالي.

وكان فياريال صعق يوفنتوس بثلاثية نظيفة في معقله في تورينو بعد تعادلهما 1-1، وجدّد النتيجة الأخيرة في بافاريا إياباً في ربع النهائي، بعد فوزه 1-صفر على أرضه ذهاباً.

ورأى قائد ليفربول جوردان هندرسون أن فياريال أخرج فرقاً قوية. إنهم فريق جيد جدًا، وستكون مواجهة صعبة. سنكون جاهزين لتقديم كل شيء، والصعود إلى النهائي.