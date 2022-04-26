«الواتساب» يكشف رحيل بوجبا عن «الشياطين»

رضا سليم (دبي)

انتهت مسيرة الفرنسي بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد، بعد 6 مواسم متتالية، قادماً من يوفنتوس من دون أن يعلن ذلك رسمياً إلا أنه غادر جروب «الواتساب» الخاص بالفريق، بعدما تعرض للإصابة في مباراة ليفربول، ليؤكد نهاية موسمه مع «الشياطين».

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قد غادر المجموعة الخاصة بالفريق عبر تطبيق «الواتساب»، ليؤكد رحيله مع نهاية الموسم بانتهاء عقده رسمياً.

وأكدت صحيفة «ديلي ميرور» أن اللاعب أخبر زملاءه أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم فيما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية أن بوجبا لن يلعب مجدداً بقميص الشياطين الحمر، في ظل تعرضه لإصابة عضلية في مباراة ليفربول ما ينذر بغيابه لنهاية الموسم.

وأضافت أن النجم الفرنسي أبلغ رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد وزملائه في الفريق بأنه قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما حذف نفسه من جروب اللاعبين على تطبيق «واتساب» قبل انتهاء الموسم.

وقالت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية إن مستقبل بوجبا يدور في فلك 3 أندية هي باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد ويتقاضى اللاعب 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، طبقاً لعقده ويدخل ضمن قائمة اللاعبين الأعلى رواتب في «البريميرليج».

وكانت جماهير «الشياطين الحمر» قد أطلقت الصافرات على بوجبا في مواجهة نوريتش بالجولة ال 33 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد اعتراضاً على المستوى الذي يقدمه لاعب يوفنتوس السابق، بالإضافة إلى الاحتجاجات القائمة على الإدارة.

لم يصمت بوجبا وفي أثناء خروجه من ملعب المباراة أشار للجماهير على أذنيه كأنه لا يستمع لهم بعد الهتافات والصافرات.

ويحق للاعب الرحيل بشكل مجاني في الصيف مع نهاية عقده الذي استمر على مدار 6 مواسم.

وتعرض بوجبا للإصابة في مباراة ليفربول على ملعب «أنفيلد» في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز «الريدز» برباعية دون رد لتكون الأخيرة له بقميص اليونايتد، وهو ما أعلنه المدرب رالف رانجنيك.