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الرياضي
بيليه يحلم بلقب مونديال جديد للبرازيل
بيليه يحلم بلقب مونديال جديد للبرازيل
26 ابريل 2022 11:15

رضا سليم (دبي)
عبر الأسطورة بيليه المتوج بثلاثة ألقاب مونديالية مع منتخب البرازيل عن رغبته في مشاهدة منتخب بلاده يتوج بلقب كأس العالم مرة أخرى، وذلك قبل نحو 7 أشهر على انطلاق منافسات مونديال قطر 2022 .
وقال بيليه «81 عاماً»، الذي يخضع لمرحلة علاجية بعد إصابته بورم القولون، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": هل أنتم مستعدون لمونديال آخر؟ أنا مستعد، أرغب بشدة في مشاهدة منتخب بلادنا يتوج باللقب مرة أخرى.
ويتصدر "السيلساو" قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بالمونديال بخمس مرات «1958 و1962 و1970 و1994 و2002».
وبعد صدارة منتخب البرازيل التصفيات المؤهلة للمونديال بيد من حديد، سيستهل الفريق، بقيادة نيمار نجم باريس سان جيرمان، طريقه نحو لقب المونديال السادس في المجموعة السابعة التي تضم سويسرا وصربيا والكاميرون .
كان الأسطورة البرازيلية قد قضى عدة أيام في مستشفى ساو باولو لمتابعة العلاج من ورم القولون، الذي أجرى على إثره جراحة في سبتمبر الماضي، وتدهورت صحته في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أخرى، منها مشاكل العمود الفقري والركبة، ما قلل قدرته على الحركة وأجبره على إجراء عملية جراحية، كما عانى بيليه أيضاً من أزمات على مستوى الكلى أدت إلى إيداعه في المستشفى.

بيليه
مونديال قطر
نيمار
باريس سان جيرمان
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