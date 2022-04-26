مهرجان منصور بن زايد في ضيافة «لاتست دو بوش»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي عصر غدٍ، فعاليات كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة «بري دورمان» للفئة الثالثة لتحدي الأمهار والمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر.

ويقام المهرجان في نسخته الرابعة عشرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو 6 خيول، أبرزها «سلوى» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فوسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، وحقق ابن «كالينو» المركز الأول في آخر مشاركة له.

وينافس على اللقب «عاجل» للشقب ريسنج«، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، وسبق له الحلول في المركزين الرابع والخامس في سباقات الفئة الأولي، وهناك»أزمير دو كارير«ليحي راشد المسروري، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة الفارس جوليوم جود جاي، وسبق له الفوز مرة من ثلاث مشاركات.

ويدخل بقوة إلى صلب المنافسة«أدلبار» لاكيور جولي أوكيل، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة إيملين ريفولت، وهو غير مهزوم في آخر سباقين متضمنة سباق قوائم، و«هارجان» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وهو فائز بالفئة الثانية في لاتست.

ويسعى«المويجعي» لعون العيدروس، بإشراف تي لومير، وقيادة فابريس فيرون، لتحقيق فوزه الأول في مشاركته السادسة، حيث كان أفضل مركز له هو الثالث.

يذكر أن السباق الأول لكأس مهرجان سباقات منصور بن زايد، أقيم يوم الأحد الماضي، بمضمار تولوز وهو مخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط وفازت به«سولينزانا» لمدام روبرت ليت، بإشراف فيليب سوجورب، وقيادة اليخاندرو كورتيز.

ويحظى المهرجان بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.