«الجودو» يعتمد المشاركة في «الخليجية 3» بالكويت

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، برنامج مشاركة منتخب الجودو في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، التي تحتضنها دولة الكويت، خلال الفترة من 13 إلى 30 مايو القادم، والتي تقام حفل افتتاحها الرسمي يوم 15 من الشهر المقبل، وهي البطولة التي كانت مقررة في يناير الماضي، لكنها تأجلت بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية على ضوء المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

وتتضمن 15 لعبة رياضية جماعية وفردية للجنسين، والتي تتمثل في ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى والكاراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة، إضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية.

وأكد محمد بن ثعلوب رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن برنامج منتخب الجودو الذي يستعد للمشاركة الخليجية يضم 10 لاعبين، وسيبدأ اعتباراً من 6 مايو المقبل من خلال معسكر الجودو الدولي الذي يقام في أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات الآسيوية والأوروبية، وقال: منتخب الجودو الإماراتي يتطلع لتحقيق إنجاز جديد بعد ذهبية البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في الأردن، وسيتم خلال اليومين القادمين تسمية القائمة المختارة للمشاركة في معسكر أوزبكستان والدورة الخليجية الثالثة، التي تشهد مشاركة كافة المنتخبات الخليجية، تطلعاً للمساهمة في نجاح الدورة التي تستضيفها الدولة الشقيقة، متمنياً أن يحقق منتخب الجودو طموحات الرياضة الإماراتية، بما يتناسب والاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة.