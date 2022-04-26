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الرياضي
دي يونج ليس للبيع!
دي يونج ليس للبيع!
26 ابريل 2022 09:59

أنور إبراهيم (القاهرة)
نفت إدارة برشلونة على لسان جوردي كرويف مدير كرة القدم، وجود أي نية على الإطلاق في الاستغناء عن نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والتأكيد على أن الأنباء التي ترددت حول رحيله إلى مانشستر يونايتد في الصيف القادم ليس لها أساس من الصحة.
وكانت أنباء صحفية إنجليزية أفادت بأن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لليونايتد، والذي سبق له تدريب دي يونج في أياكس أمستردام قبل انتقاله إلى برشلونة، يحث ناديه الجديد على ضم هذا اللاعب في نهاية الموسم، ليتولى تدريبه مجدداً في «أولد ترافورد».
ويرجع سبب زيادة التكهنات بشأن رحيل دي يونج، إلى حالة الاستياء والضيق التي انتابت اللاعب عند تغييره خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد رايو فاليكانو في الكامب نو، والمؤجلة من الجولة 21 للدوري الإسباني«الليجا»، والتي انتهت بفوز الفريق الضيف 1/ صفر.
غير أن جوردي كرويف نجل النجم الراحل الأسطورة يوهان كرويف، والذي سبق له العمل في أياكس، أكد أنه لا مجال لحدوث هذا الأمر على الإطلاق. وعلق قائلاً: لن نبيع فرينكي دي يونج لأنه يحظى بتقدير كبير في البارسا. 

ويمتد عقد النجم الهولندي الشاب حتى 2026 لكنه يمر حالياً بفترة صعبة من حيث المشاركة في المباريات، إذ يجد صعوبة في اللعب أساسياً في كل المباريات، في ظل قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني، في حين إنه كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني في عهد مواطنه رونالد كومان المدير الفني السابق.
ومن جانبه، نفى دي يونج ما تردد عن انتقاله للعب في مانشستر يونايتد، مشيراً إلى إنه سعيد في «الكامب نو»، ويرغب في استكمال عقده حتى نهايته.

دي يونج
برشلونة
مانشستر يونايتد
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