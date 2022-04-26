بوسطن يعبر بروكلين نتس بفضل تاتوم

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جيسون تاتوم 29 نقطة قبل أن يخرج بسبب خطأ في نهاية الربع الأخير، لكن بوسطن سيلتيكس لم يتراجع مطلقاً، ليحقق الفوز على بروكلين نتس 116-112 ليكمل الفائز انتصاراً كاسحاً بنتيجة 4-صفر في الدور الأول للأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وينتظر سيلتيكس، والذي خسر أمام نتس عقب خمس مباريات في الجولة ذاتها من الموسم الماضي، الفائز في مواجهة ميلووكي باكس وشيكاغو بولز، حيث يتقدم باكس 3-1 في السلسلة.

وأمام عدد من مشجعي بوسطن الذين توجهوا لحضور المباراة في نيويورك، تقدم سيلتيكس بفارق يصل إلى 15 نقطة، قبل معاناته في الدقائق الأخيرة للقاء بعد ارتكاب تاتوم لخطأين مزدوجين.

وسجل تاتوم، الذي أحرز في الثواني الأخيرة للمباراة الأولى في السلسلة وسجل 39 نقطة في المباراة الثالثة، تسع من أصل 16 تصويبة بما في ذلك الثلاثية التي كسرت التعادل في بداية الربع الثاني، ما منح بوسطن التفوق حتى النهاية.

وأضاف جايلين براون 22 نقطة لسيلتيكس الذي فاز في كل مباراة ضمن السلسلة حتى الآن بفارق أقل من 10 نقاط. وأضاف ماركوس سمارت 20 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة، وسجل جرانت وليامز أربع رميات ثلاثية وساهم بتسجيل 14 نقطة وأضاف آل هورفورد 13 نقطة.

وسجل كيفن دورانت 39 نقطة في أفضل سجل له في السلسلة، لكنه فشل في تسجيل رميتين ثلاثيتين في الدقيقة الأخيرة، لينهى بروكلين موسماً خاضه كأحد المرشحين لنيل لقب الدوري المحترفين. وأضاف سيث كري 23 نقطة وأنهى كايري إيرفينج المباراة مسجلا 20 نقطة.

وعلى الرغم من عدم تأخره أبداً، فقد عاني سيلتيكس من بعض اللحظات الصعبة في الربع الرابع بعد أن ارتكب تاتوم خطأه الخامس، عندما اندفع نحو بليك جريفين مع تبقي ثماني دقائق و17 ثانية على النهاية. بعد أن جلس تاتوم على مقاعد البدلاء، قلص نتس النتيجة إلى 102-99، عندما سجل جوران دراجيتش رمية ثلاثية قبل خمس دقائق و24 ثانية على النهاية.