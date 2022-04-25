يوكوهاما يتصدر «الثامنة» بـ «التاسعة»



هانوي (أ ف ب)

جدد يوكوهاما مارينوس الياباني، فوزه على إف سي سيدني الأسترالي، عندما تغلب عليه 3-صفر على ملعب «ثونج نهات» في هوتشي منه الفيتنامية، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل يوكي سانيتو «6»، وتاكوما نيشيمورا «11»، والبرازيلي أندرسون لوبيز «87»، أهداف يوكوهاما مارينوس الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد ريوتارو تسونودا في الدقيقة 63.

وهو الفوز الثاني توالياً ليوكوهاما مارينوس، بعدما كان تغلب على إف سي سيدني 1-صفر في الجولة الثالثة، والثالث في دور المجموعات، بعد الأول 2-1 على هوانج انه جيا لاي الفيتنامي مستضيف مباريات المجموعة، مقابل خسارة واحدة كانت أمام تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي صفر-1 في الجولة الثانية.

ورفع يوكوهاما مارينوس رصيده إلى تسع نقاط، وانتزع الصدارة مستغلاً تعثر تشونبوك هيونداي موترز أمام هوانج انه جيا لاي 1-1.

وتقدم تشونبوك موتورز في الشوط الأول عبر موون سيون-مين «17»، وأدرك هوانج لاي التعادل بواسطة نجوين فان توان «62».

وتراجع تشونبوك هيونداي موتورز إلى المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، فيما كسب نقطته الثانية، ليرتقي الى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أف سي سيدني.

وتقام الجولة الخامسة «الخميس»، حيث يلتقي يوكوهاما مارينوس مع هوانج لاي، وأف سي سيدني مع تشونبوك موتورز.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الشرق.

وفي المجموعة العاشرة التي تقام مبارياتها في تايلاند، فرط فيسل كوبي الياباني في حجز بطاقته إلى الدور الثاني بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام تشيانجراي يونايتد على ملعب بوريرام.

وعزز فيسل كوبي موقعه في الصدارة برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر كيتشي من هونج كونج، وتضم المجموعة ثلاثة أندية، وذلك بعد انسحاب شنغهاي بورت الصيني.

وكان فيسل كوبي سحق تشيانجراي يونايتد بنصف «درزن» من الأهداف في الجولة الثانية يوم الجمعة الماضي، وتقام الجولة الخامسة الخميس، حيث يلتقي تشيانجراي يونايتد مع كيتشي.