تقرير يكشف مصير ميسي مع سان جيرمان

اريس (د ب أ)

كشف تقرير إعلامي أن النجم ليونيل ميسي، سيبقى في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وقالت محطة «سكاي سبورت نيوز» الرياضية إن النجم الأرجنتيني (34 عاماً) يعتزم اللعب لصالح نادي العاصمة الفرنسية لموسم واحد آخر على الأقل.

يذكر أن اللاعب، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرا،ت يرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى نهاية يونيو 2023.

وكانت تكهنات ترددت في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 17 عاما، وانتقل منه في العام الماضي إلى سان جيرمان، وذلك بعد فشل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقالت المحطة إن ميسي يهدف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وأفاد تقرير المحطة بأن من المنتظر إعادة بناء فريق باريس سان جيرمان، ورغم العقود السارية فإن من غير المؤكد ما إذا كان البرازيلي نيمار (الذي يستمر عقده حتى 2025) والإسباني سيرجيو راموس (الذي يستمر عقده حتى 2023) سيبقيان في سان جيرمان.

وينتهي عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي مع سان جيرمان بعد الموسم الحالي.

ولا يزال مستقبل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو غير معروف بعد.

يذكر أن عقد الأرجنتيني بوكيتينو مع سان جيرمان يستمر حتى 2023.