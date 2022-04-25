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الرياضي
سيف بن زايد يهنئ بني ياس على الفوز بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو
سيف بن زايد يشهد محاضرة بعنوان «الأمن والاستقرار من منظور الإمارات»
25 ابريل 2022 18:32

 
أبوظبي (الاتحاد)


هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، فريق «السماوي» بمناسبة فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، في «نسخة 2022» والتي اختتمت، أمس في جو جيتسو أرينا.

وقال سموه، في «تغريدة» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أبارك لفرق بني ياس لفئات الرجال والسيدات والشباب فوزهم ببطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو والتي أقيمت في صالة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وأهنئ فريقي الرجال والشباب على احتفاظهما باللقب، وأثمّن الأداء الاحترافي لبنات الإمارات اللواتي وضعن بصمات ملهمة في الساحات الرياضية.

سمو الشيخ سيف بن زايد
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
بني ياس
أبوظبي
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