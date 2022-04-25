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الرياضي
لابا ورحيمي.. «لغة الأهداف»
لابا ورحيمي.. «لغة الأهداف»
25 ابريل 2022 17:54

 
دبي (العين)


قدّم العين مستويات متميزة، في كأس رابطة المحترفين، واستطاع أن يضرب موعداً كبيراً أمام شباب الأهلي في النهائي، الذي يقام يوم 4 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد، ليصل العين، للمرة الثالثة في تاريخه، لنهائي كأس الرابطة، علماً بأنه توّج باللقب في أول نسخة في موسم 2008-2009.
وبرز أكثر من لاعب في العين، خلال منافسات البطولة، في ظل التجانس والتناغم الذي يلعب به عناصر الفريق، تحت قيادة سيرجي ريبروف المدير الفني، الذي أوجد توليفة متنوعة من المهارات الفنية، ظهرت بشكل مميز كمنظومة جماعية.
ومن بين أبرز اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى لافت للنظر مع العين، في كأس الرابطة هذا الموسم، الثنائي لابا كودجو وسفيان رحيمي، الأول يجيد لغة الأهداف، والثاني متميز في السرعات والمهارات المتنوعة، بالإضافة إلى إجادته صناعة الفرص، كما برز اسم ثالث لا يقل جودة عن الثنائي، وهو خوانكا، الذي قام بصناعة 10 فرص لزملائه.


لابا كودجو

المباريات: 4 

دقائق اللعب: 174 
الأهداف: 3
التسديدات: 6
التسديد على المرمى: 3 

صناعة فرص: 3

 

سفيان رحيمي

المباريات: 5 
دقائق اللعب: 320 

الأهداف: 1

التسديدات: 11
التسديد على المرمى: 5

صناعة فرص: 5

كأس رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
لابا كودجو
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